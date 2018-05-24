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24 Mayıs 2018 11:17

“Giresun’un gelmiş geçmiş efsane kişileri” fotoğraf sergisi

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“Giresun’un gelmiş geçmiş efsane kişileri” fotoğraf sergisi

24 Mayıs 2018 11:17

Uluslararası Giresun Aksu Festivali programında yer alan “Giresun’un Gelmiş Geçmiş Efsane Kişileri” konulu fotoğraf sergisi yoğun ilgi gördü.


Giresunlu sosyal medya fenomeni İsmail Tataroğlu’nun derlediği ve kendisi tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, ziyaretçilerini Giresun’un 100 yıllık tarihine yolculuk yaptırıyor.


Sergiyi gezerek fotoğrafları inceleyen Belediye Başkanı Aksu, “Giresun’un yüz yıllık geçmişinde, tarihinde olan bu şehre adını yazdırmış değerleri fotoğraflarda görüyoruz. Rahmetli olanlar ve hala hayatta olanlar var. Giresun’umuzun değerlerini açmış olduğumuz bu sergiyle analım dedik. İsimleri ve hatıraları yaşasın istedik. İsmail abiye emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Serginin açılmasında büyük emeği var. Eski değerlerimizi aradı buldu, arşivledi ve bugün burada böyle bir sergi açıldı. Bizi geçmişe yolculuk yaptırdı. Teşekkürler İsmail Tataroğlu ”dedi.




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