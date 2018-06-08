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08 Haziran 2018 10:58

Görele Belediyesi ilçenin su ihtiyacını karşılayacak çalışması başlattı

Görele Belediyesi tarafından başlatılan ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi, civar mahalle ve köylerin içme suyu ihtiyacını karşılayacak içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmaları başladı.

Görele Belediyesi ilçenin su ihtiyacını karşılayacak çalışması başlattı

08 Haziran 2018 10:58


Görele Belediyesi, sağlıklı içme suyunu şehrin tüm noktalarına ulaştırıyor. Çalışmalarını Hürriyet mahallesinden başlatan Görele Belediyesi, 2 kilometre metre mesafedeki manasur içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmalarını devam ediyor.


Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, sağlıklı şehirleri ancak sağlıklı bir alt yapı üzerine inşa edebileceğini belirterek, kentin alt yapısını sil baştan yenilediklerini, bu yenilemeyi mahallelere de taşıyarak, sürdürdüklerini söyledi.


Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, hizmet anlayışımızdan ödün vermeden şehrin her alanında çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Erener, “İlçemizdeki alt yapı sorunlarında kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Şehir merkezimiz başta olmak üzere birçok bölgemize yaydığımız içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarımızı Hürriyet Mahallemizin 2 kilometre mesafesinde sürdürüyoruz. Şehrin temelini alt yapı oluşturur. Alt yapınız ne kadar güçlüyse şehriniz ve mahallelerinizde o kadar güçlüdür. Mahallelerimize aynı oranda hizmet etmeyi tercih ediyor, hizmet anlayışımızdan ödün vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz şehrimize hizmet ettikçe halkımızın bizden beklentileri yükseliyor ve her sorunu çözmeye çalışıyoruz” dedi.




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