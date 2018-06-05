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05 Haziran 2018 12:01

Görele Belediyesi’nden içme suyu çalışması

Görele Belediyesi tarafından Ünlüce, Cillioğlu mahalleleri ile Sağlık Köyünde ömrünü tamamlamış ve sürekli arıza çıkaran içme suyu hattını yeniledi.

Görele Belediyesi’nden içme suyu çalışması

05 Haziran 2018 12:01


Görele’nin en büyük köy ve mahallelerinin su sıkıntısının giderilmesi için belediye ekipleri, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.


İlçe genelinde içme suyu hat yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam edildiğini ifade eden Belediye Başkanı Tolga Erener, yıllardır bekleyen bir sorunu daha çözüme kavuşturduklarını söyledi.


Başkan Erener “Belediyemiz tarafından Ünlüce, Cillioğlu mahallelerimiz ile Sağlık Köyünün içme suyu ihtiyacının karşılandığı ana su hattını yenisiyle değiştirdi. Eski içme suyu boruları sürekli arıza verdiği ve onarımların artık yetersiz kaldığı görülmekteydi. Kalıcı bir çözüm için nihayet çalışmalarına başlayan ekibimiz köylülerimizin mağduriyetine son vermeye çalıştık. Gerek yazın artacak nüfusa gerekse bundan sonrası için bir su yetersizliği sorunu yaşanmayacaktır diye umut ediyoruz. Bu gibi çalışmalarımızı ilçemizin çeşitli yerlerinde sürdürüyoruz” dedi.




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