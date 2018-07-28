Görele Belediyesi’nden örnek hizmet

Görele Belediyesi tarafından kurulan “Sosyal Hizmetler Birimi” kapsamında yaşlı ve kendi işlerini göremez ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oluyor. Hayata geçirdiği insan odaklı hizmetlerle vatandaşları ötekileştirmeden, ayrım gözetmeden sahip çıktıklarını ifade eden Belediye Başkanı Tolga Erener, ilçede yaşayan yaşlı ve kendi işlerini göremez durumdaki vatandaşlara yönelik, düzenli ev temizliği hizmeti veren “Evde Temizlik Hizmetleri” birimi kurduklarını söyledi.

“Sosyal Hizmetler Birimi” ile ilçede yaşayan yaşlı ve kendi işlerini göremez durumdaki vatandaşların hizmetinde olduklarını kaydeden Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “Belediyemiz insan odaklı sosyal sorumluluk projemize devam ediyoruz. Belediye olarak oluşturduğumuz ’Sosyal Hizmetler Birimi’ kapsamında yaşlı, kendi işini göremez ve yardıma muhtaç ailelerimizi kaymakamlık aracılığıyla tespit edip, onların bir nebze olsun derdine derman olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla birebir ilgilenerek beşeri ilişkiler çerçevesinde onların sorunları dinliyor, çözümü noktasında elimizden gelen tüm imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Bu ailelerin evlerinde yaptığımız çalışmaları periyodik olarak sürdürüyoruz. Duyarlı vatandaşlarımız sayesinde bu şekilde mağdur olan ailelere daha fazla ulaşabilmemiz için 515 10 10 numaralı hattı arayarak ’Beyaz Masa’ birimi aracılığı ile bizlerle irtibata geçebilirler” dedi.