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04 Ocak 2017 15:34

Görele köprüsü genişletiliyor

Görele köprüsü genişletiliyor

04 Ocak 2017 15:34

Görele Belediyesi günde binlerce araç ve vatandaşların geçiş yaptığı, Görele Köprüsü’nde, vatandaşların can güvenliği için kaldırım genişletme çalışması başlattı.
Vatandaşların geçişi esnasında büyük risk oluşturan Görele Köprüsü’ndeki bu olumsuzluğa karşı Belediye Başkanı Tolga Erener, genişletme çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Başkan Erener, Görele Köprüsü’ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bir hizmet yaparken, bir yatırım kazandırılırken her zaman ve her daim vatandaşların can güvenliğinin her şeyin üstünde tuttuklarını belirten Erener, “Hizmette dur durak bilmiyoruz. Belediye olarak son sürat çalışmalarımı sürdürerek, vatandaşlarımızı yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz. Yıllardır yapılamayan ve vatandaşlarımız için büyük risk oluşturan Görele Köprüsünde vatandaşlarımızın güvenliği için kaldırım genişletme çalışmaları başlattık. Kaldırım çalışmalarımız tamamlandığında korkuluk çalışmalarımızla büyük bir sorunun daha önüne geçmiş olacağız. Her şey gelişen Görelemiz için, her şey vatandaşlarımız için” dedi.



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