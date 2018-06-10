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10 Haziran 2018 16:43

İstanbul’dan Giresun’a uzanan iftar sofrası.

İstanbul’un Beykoz İlçesinde bulunan Yukarıboğalı Köyü Derneği Giresun’da köy sakinleri ile birlikte düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İstanbul’dan Giresun’a uzanan iftar sofrası.

10 Haziran 2018 16:43


Tirebolu ilçesine bağlı Yukarıboğalı Köyü Merkez Cami avlusunda düzenlenen iftar yemeğinin ardından programa katılanlara teşekkür eden Dernek Başkanı Aydın Öztürk, "Gurbette yaşayan köylülerimizin birbirleri ile bağlarının kopmaması için böyle bir iftar yemeği düzenlemeyi düşündük. Bu vesile ile hep birlikte bir iftar yapma fırsatı bulduk, hem de hep birlikte köyümüzün sorunlarını çözmek için neler yapabiliriz diye istişare etme fırsatı bulduk. Onun için ben iftar programımıza katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Mübarek Kadir Gecenizi kutluyor ve Hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.


Konuşmanın ardından dermek yöneticileri ile köy sakinleri sohbet ederek manevi ortamın tadını çıkardılar.




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