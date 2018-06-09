Ama artık öyle yama yok. Karşılarında Merhum Alpaslan’ın ve Demirel’in çırağı bulunuyor. Benden ve İYİ Parti’den korktuklarından iftira atarak karalamaya çalışıyorlar” Dedi.

Giresun Atatürk Meydanı’nda partililere seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bizi FETÖ ile yan yana koyuyorlar. Eğer varsa ispatın gereğini yapın, tutuklayın. Ama ispat edemeyen şerefsizdir. Bunu benden başka söyleyecek de bir başkası çıkmaz, çıkamaz. Bu iftiralarla bizi karalayamazsınız” diye konuştu.

Giresun’da fındığa kendi dönemlerinde 15 lira fiyat verileceğini açıklayan Akşener, “Fındık sadece Giresun’un değil, Türkiye’nin stratejik ürünü. Fındık sadece Giresun’a değil ülkemize de kazandırıyor. Ama artık fındık para etmiyor, FİSKOBİRLİK devreden çıkarıldı, fındık üreticisi perişan değil mi? Niçin bu aşamaya geldiğini söyleyeyim. Gidildi Berlusconi ile görüşüldü. Sonra da Berlusconi’ye Türkiye’nin en büyük fındık alıcısı ve fiyatını belirleyen kuruluşu satıldı. FİSKOBİRLİK’te devreden çıkarıldı. Ama biz geldiğimizde fındık en az 15 liradan satılacak. 24 Haziran’da fındığa uzanan eller kırılacak. Türkiye’nin en önemli stratejik ürünü baş üstünde tutulacak” açıklamasında bulundu.

Akşener, kendisine ulaştırılan bir notu da okuyarak, Başbakan Binali Yıldırım’ın Millet Bahçesi yapılacak açıklamasında bulunduğu Atatürk Stadı için de “Park yapılacaktır” dedi.