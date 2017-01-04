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04 Ocak 2017 13:14

Kan bağışında mevsimlere göre düşüş gözleniyor

Kan bağışında mevsimlere göre düşüş gözleniyor

04 Ocak 2017 13:14

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, kan bağışının azalmasına neden olunca, Kızılay Başkanı Kerem Kınık twitter hesabından vatandaşlara kan bağışında bulunulması için çağrı yaptı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Giresun Kızılay Başkanı Murat Cansız, vatandaşların yaz kış demeden ‘1 ünite kan 3 can’ kampanyasına sahip çıkmaları gerektiğini söyledi. Yıllara oranla kan veriminde Giresun’da artışın olduğunu ama sezonsal olarakta düşüş olduğunu belirten Cansız, “Giresun’da 2015 yılında 11 bin 500 kan bağışı yapıldı. Bu sayı 2016 yılında ise 12 Bin 670 kan bağışı olarak artış gösterdi. Fakat bu sayıların yüzde 70’lik bir oranı yaz aylarında alınan kanlar ile sağlandı. Yıllara oranla güçlü bir yükseliş yakalasak da yaz ve kış sezonu arasında büyük düşüler gözlemleniyor. Kış sezonunda kan vericilerimiz düşmekte olduğu için başkanımız bunu vurgulamıştır ve vatandaşları kan vermeye davet etmiştir” dedi.

“Giresun’da stoklarda sıkıntı yok”
Kanın sürekli ihtiyaç olduğunu belirten Cansız, “Giresun’da kan stoklarımız iyi durumdadır ama kan sürekli ihtiyaçtır. Türkiye’de kan bağışçılarımızın yüzde 87’si erkek yüzde 13’ü ise bayan bağışçılardır. Bu rakamlara göre bölgemiz açısında bakıldığında diğer bölgelere göre Giresun’da bayan bağışçılar erkelere göre daha fazla olduğu görülmektedir. Kan bağışının yanı sıra uygun bağışçılardan 500 kök hücre alınmıştır. Bölge açısından baktığımızda 39 hastanemizde yüzde 94 civarında vatandaşlarımızın kan ihtiyaçlarını karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.
Giresun’da şuana kadar alınan kanlar arasından en fazla A ve 0 pozitif kanlar olduğunu kaydeden Cansız, 5-8 Ocak tarihleri arasında Atatürk Meydanı’nda kan bağışı TIR’ıyla düzenlenecek olan ‘Vatan Sana Kanım Feda’ Kan Bağış Kampanyası’na vatandaşları davet etti.



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