Yazıcıoğlu çifti için Giresun Adliye Sarayı önünde düzenlenen törene avukatlar, hakim ve savcılar ile birçok vatandaş katıldı. Törende konuşan Giresun Barosu Başkanı Soner Karademir, Yazıcıoğlu’nun 45 yıllık bir avukatlık geçmişi olduğunu söyledi. Baro Başkanı Soner Karademir, Tuncay Yazıcıoğlu’nun 1975 yılının Ağustos ayında Güner Yazıcıoğlu ile evlendiğini, yine bir ağustos ayında avukatlık bürosunu açtığını ve bir ağustos günüde hayata gözlerini yumduğunu ifade etti.

Birçok insan gibi birçok avukatında trafik terörüne kurban gittiğini kaydeden Karademir, “Tuncay ağabeyimizin bu mesleğe başladığı yıllarda yanında çalıştığı, staj yaptığı meslek büyüğü de maalesef trafik kazasında kaybetmiştik. Şimdi onu da trafik terörüne kurban verdik” dedi.

Adliye Sarayı önünde düzenlenen törenin ardından cenazeler namaz için Hacımiktat Camiine getirildi. Burada öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı sonrası Keşap ilçesi Karakoç köyünde defnedildi.