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23 Haziran 2017 14:40

Kıyı balıkçılarının vazgeçilmezi: İskorpit balığı

Karadeniz mutfağının vazgeçilmezleri arasında olan ve balık familyasının en zehirlisi olarak bilinen iskorpit balığı sezonu Karadeniz’de oldukça bereketli geçiyor.

Kıyı balıkçılarının vazgeçilmezi: İskorpit balığı

23 Haziran 2017 14:40


Çarpan ve çalar isimleriyle de bilinen iskorpit balığı, lezzetinin yanı sıra en zehirli balık türlerinden olmasıyla da biliniyor. Eti oldukça lezzetli olan balığın yüzeyinde bulunan dikenler vücuda değdiğinde deride kızarıklık ve şişlik meydana getiriyor. Zehir etkisi birkaç gün süren balık nedeniyle ilk müdahalede tedavi için amonyak kullanılması öneriliyor.


15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı ile kültür balığı avcılarının en sık karşılaştığı tür olan iskorpit balığı, Giresun’da kıyı balıkçılarının gözdesi haline geldi. Zehrinden dolayı tezgaha geliş sürecinin hayli zorlu olduğunu ve temizlenirken dikkat edilmesi gerektiğini belirten balıkçı Turgay Turan, “Kayıklardan alınışını ve bize geldikten sonra bize gelen balık eğer 4 kilo ise soyulduktan sonra bize 1 kilo kalıyor. Bu yüzden fiyat olarak biraz pahalıdır. Balığın ağdan temizlemesi çok zordur, kasalaması ayrı zordur. Bize geldikten sonra temizlenmesi ayrı bir zordur. Meşakkatli olan bu balığın fiyatı da ona göre değer bulur ve şuanki kilo fiyatı 35 liradır. Vatandaşlarımızın bu konuda bizlere daha anlayışlı olmasını bekliyoruz” dedi.


Zehirli ve lezzetli olan bu balığın genellikle buğulama ve çorbası yapılıyor. Tava ve ızgarası da yapılan iskorpit balığı kilo fiyatı ile de dikkat çekiyor.




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