Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 17:07

Komandolar Karadeniz’de terörist avında

Komandolar Karadeniz’de terörist avında

06 Ocak 2017 17:07

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi kırsalında komandolar PKK/KCK terör örgütü mensuplarının kış barınmasına engel olmak için operasyon düzenledi.
Giresun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando Bölüğü ve zırhlı araçların katılımıyla bugün düzenlenen operasyon zorlu hava ve arazi şartlarında icra edilerek başarıyla sonlandırıldı.
Giresun Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında, “ Bölgemizde terör örgütlerinin faaliyet göstermesine ve barınmasına engel olmak için yoğun olarak icra edilen faaliyetler azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.
Öte yandan, 2016 yılında Doğu Karadeniz’i hedef alan PKK terör örgütü bölgede eylemler gerçekleştirmiş, bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 1’i Şebinkarahisar ilçesinde olmak üzere 7 PKK’lı öldürülmüş, Espiye ilçesinde ise sığınak ele geçirilmiş ve olayın devamında 4 PKK’lı terörist yakalanarak tutuklanmıştı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
14
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    4°C
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç