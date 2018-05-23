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23 Mayıs 2018 01:57

‘Manuş Baba’ Giresun’da hayranlarıyla bir araya geldi

"Manuş Baba" ismi ile ünlenen şarkıcı Mustafa Özkan, Aksu Festivali etkinlikleri kapsamında, Giresun’da konser verdi.

‘Manuş Baba’ Giresun’da hayranlarıyla bir araya geldi

23 Mayıs 2018 01:57

Konser öncesi alana gelen Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu’ya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Konserde seslendirdiği bir birinden güzel şarkılarla izleyenleri büyüledi.


Atatürk Meydanında düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendiren ve yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, dinleyenlerine keyifli dakikalar yaşattı.


Konsere yoğun ilgi gösteren Giresunlu sanatseverler, şarkılara eşlik etti. Konser, Manuş Baba’nın sevilen şarkısı "Eteği Belinde" ile son buldu.


Öte yandan sanatçının menajeri konser esnasında fotoğraf ve görüntü almak isteyen basın mensuplarına karşı sergilediği tavır basın mensuplarının tepkisine neden oldu.




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