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13 Eylül 2017 16:58

Okul bahçeleri yeni eğitim öğretim yılı öncesi temizleniyor

Giresun’un Görele Belediyesi 2017-2018 Eğitim ve Öğretim sezonunun başlamasına az bir süre kala okul bahçelerinde temizlik çalışmalarına da başladı.

Okul bahçeleri yeni eğitim öğretim yılı öncesi temizleniyor

13 Eylül 2017 16:58


İlçede bulunan tüm okulların bahçelerinde yıkama çalışması gerçekleştiren belediye ekiplerinin çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, temizlik işleri bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından ilk ve ortaokul düzeyindeki okulların bahçelerinde ve okul çevrelerinde genel temizlik çalışmalarının yapıldığını söyledi. Görele Belediyesi olarak 2017-2018 yeni eğitim- öğretim yılında da öğrencilerin her alanda yanlarında olacaklarını belirten Belediye Başkanı Tolga Erener, “Öğrencilerimizin daha temiz bir ortamda eğitim görmeleri için başlattığımız çalışma ile bütün okulların bahçelerini ve çevrelerini tazyikli su ile yıkayarak, genel temizliğini yaptık. Okul yöneticileri ve velilerimizin istedikleri güvenlik çalışmalarını da yapıyoruz. Görele Belediyesi olarak her zaman eğitimin yanındayız. Çocuklarımızın her alanda almış oldukları başarıları destekleyeceğiz” dedi.




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