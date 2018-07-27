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27 Temmuz 2018 10:07

(Özel) Fındık hasadı dua ve kemençeyle başladı

Karadeniz’de Giresun, Ordu ve Trabzon illerinin en önemli gelir kaynağı olan ve yıllık ortalama 2,5 milyar dolar ihracat geliri sağlanan fındığın hasadı dua ve kemençe eşliğinde başladı.

(Özel) Fındık hasadı dua ve kemençeyle başladı

27 Temmuz 2018 10:07

Bahçeye önce dua ile giren üreticiler, fındık hasadına kemençe eşliğinde devam etti. Kemençeciler ise zaman zaman fındığın az olmasını türküleriyle dile getirdi.


Giresun’un Duroğlu Beldesi’nde 2018 yılı fındık hasadı şenlik havasında başlandı. Bahçeye girildiğinde önce fındığın bereketli olması için dua edildi. Ardından ise kemençeler eşliğinde hasada başlandı. Fındık fiyatının ve rekoltenin düşük olması ise atma türkülerle dile getirildi.



Belediye başkanı fındık hasadını eğlenceyle başlattı


Duroğlu Beldesi’ndeki fındık hasadını dua ve kemençeler eşliğinde şenlikle başlatan Duroğlu Belediye Başkanı Murat Kılıçaslan, “Fındık hasat mevsimini kemençe eşliğinde gülerek oynayarak başladık. İnşallah çekilen zahmetin karşılığı alınır diye düşünüyorum. Rekolte geçen yıla göre üçte bir civarında. Bilindiği gibi fiyatlar da serbest piyasada arz ve talebe göre değişmektedir. Rekolte düşük olunca fiyat yüksek, rekolte düşük olunca da fiyat düşük olmaktadır. Bu sene de rekolteye göre fiyatların geçen yıla göre yüksek olacağı öngörülmektedir. İnşallah üreticilerimiz de ülkemiz de fındıktan kazanan taraf olur” dedi.



“Fındık rekoltesi de, yevmiyeler de düşük”


Kemençe ve atma türküler eşliğinde fındık toplayan işçiler ise rekoltenin düşük, yevmiyelerin de az olmasından yakındı. İşçilerden Nazlı Aydemir, “Fındık rekoltesi geçen yıla göre daha az ve randımanı daha düşük. Bizim için fındık oldukça önemli bir geçim kaynağımız. Dalda fındık ne kadar çoksa o kadar mutlu oluyoruz çünkü daldan topladığımız fındık değil aslında paradır. Rekolte daha yüksek olsa yevmiyelerimiz de biraz daha yüksek olurdu” diye konuştu.



“Geçen yıl fındık yevmiyeleri 75 lira civarındaydı, bu yıl 80 ila 85 lira arasında değişmektedir"


Bu seneki yevmiyelerin geçen yıla göre 5 ila 10 lira arasında zamlandığını kaydeden Gülseren Göktürk ise “Geçen yıl fındık yevmiyeleri 75 lira civarındaydı, bu yıl 80 ila 85 lira arasında değişmektedir. Bu fiyat aslında çekilen zahmete göre yeterli değil fakat yapacak bir şey de yok çünkü daldaki fındığı da görüyoruz ve fındık rekoltesi geçen yıla göre çok az. Fındık az olunca fındık yevmiyeleri de düşük olmaktadır” dedi.


Fındık işçilerinden Özgenur Karabacak da “Günde 11 saat fındık topladık topluyoruz. Sabah 7.00’de girdiğimiz bahçeden akşam 18.00’da çıkıyoruz. Fındık olduğunda 15 kilo topladığımız bahçeden fındık az olduğunda 10 kilogram ancak fındık toplanabilmektedir. Bu da ister istemez yevmiyemize yansıyor. Bu yıl rekolte az görünmekte ve yevmiyeler 80 ila 85 lira arasında olduğu söyleniyor. Fındıkta en zahmetli olan ise yağmurlu günlerde fındık toplamaktır” şeklinde konuştu.




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