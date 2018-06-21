Öztürk “Projelerin takipçisi olacağız”

24 Haziran seçimlerinden sonra devam eden ve başlayacak olan bütün projelerin dün olduğu gibi yarın da takip edeceklerini söyleyen Öztürk, “Giresun halkı verdiği oylarla kendine hizmet edecek insanları seçecektir. Bundan bizim hiç şüphemiz yoktur. Giresun’un menfaatleri ve çıkarları olan ne varsa mücadelemizi vereceğiz. Bizim için ülkenin geleceği önemli olduğu gibi yaşadığımız şehrin gelişmesi büyümesi de bir o kadar önemlidir. Bu yüzden sağ duyu önemli. Bildiğiniz gibi Giresun’un önümüzdeki 50 yılını kurtaracak, Giresun’un geleceğine yön verecek önemli projelerimiz var. Biz bunların dün olduğu gibi seçimden sonra da takipçisi olacağız. Seçim yarışı bitecek ama hizmet yarışımız devam edecektir. Bu hizmet yarışında ise ne muhalefet, ne de iktidar ayarımı yapılmayacaktır sadece Giresun’un ortak menfaatleri doğrultusunda birlik ve beraberlik olacaktır. Hep beraber Giresun’u, İç Anadolu’ya bağlayacak yol projesinin tamamlanması, Şehir Hastanesinin bitirilmesi, Çotanak Stadının açılışı gibi devam eden projelerin tamamlanmasının yanı sıra Güney Çevre Yolunun başlaması, Tirebolu-Erzincan Demiryolu, Mevcut stadın Millet Parkı yapılması, Giresun’un doğu tarafına 3. Organize Sanayi Bölgesi’nin yapılması gibi projelerin de hayata geçirilmesi için çalışacağız. Ama bütün bu projelerin yapıla bilmesi için istikrarın sürmesi ve güçlü bir hükümetin bulunması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.