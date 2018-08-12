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12 Ağustos 2018 12:54

Şebinkarahisar’da “Ekolojik Pazar” kuruldu

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Tarafından, Şebinkarahisar Belediyesi ortaklığında ve Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezi paydaşlığında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan hibe almaya hak kazanan projede ilk adım atıldı.

Şebinkarahisar’da “Ekolojik Pazar” kuruldu

12 Ağustos 2018 12:54


Proje ile ulaşılması hedeflenen kadın girişimcilerin geliştirilmesi, yerel ürünlerin ticarileştirilmesi kapsamında Tamzara Mahallesi’nde “Tamzara Kadınlar Pazarı” kuruldu. Çalışma ile ilgili bilgi veren GİRTAB Müdürü Tamer Uzuner, “Projemiz kapsamında Ekolojik Pazar kuruldu. Bu pazarı diğer pazarlardan ayıran özellikler ve kuralları var. Bu özellikler ve kuralları; sadece kendi üretimini satabilme, komşudan, başka mahalleden, başka şehirden, marketten alıp karcılık yaparak satmak yasak. Nezaket ve dürüstlük çerçevesinde ürün fiyatları açık bir şekilde afişe edilmiş olacak. Küsurlu ürün satan ya da satmak isteyen pazar kurma hakkı ebediyen elinden alınır gibi örnekleyebiliriz. Kurulan ilk pazarın ürünleri arasında gerçek tereyağı, bal, pekmez, reçel, küp peyniri, ceviz, ev yapımı pastalar, börekler, yerli buğday ve mısırdan yapılmış ev ekmeği ve şifalı bitkiler yer almaktadır” bilgisini verdi.




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