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12 Ağustos 2018 21:28

Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 3 - Eskişehirspor: 1

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 3 - Eskişehirspor: 1

12 Ağustos 2018 21:28

Lig’in 1. haftasında Giresunspor, sahasında Eskişehirspor‘u 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


22. dakikada kale önünde oluşan karambolde Muhemmed İldiz’in vuruşunda gol oldu. 1-0


25. dakikada Eskişehirspor’un atağında Aykut’un müdahalesiyle Talha yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Mehmet Fevzi Yıldırım, kullandığı penaltıyı gole çevirdi. 1-1


31. dakikada Giresunspor atağında Eskişehirspor’dan Mehmet Fevzi Yıldırım’ın müdahalesiyle Giresunspor’dan Guy Lucien Michel Landel yerde kaldı. Pozisyon sonrasında hakem Mehmet Fevzi Yıldırım’a çift sarı karttan kırmızı kart gösterdi.


35. dakikada Giresunspor atağında sağ taraftan ceza sahasına gönderilen topla buluşan Michel Landel’in dönerek vurduğu top ağlarla buluştu. 2-1


71. dakikada Giresunspor atağında sol kanattan Muhammed’in gönderdiği topu gol çizgisi üzerinde karşılayan Dauda topu göğsüyle ağlara gönderdi. 3-1



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Hakan Ceylan xx, Oğuz Kağan Çalışıor xx, Bersan Duran xx


Giresunspor: Anıl xx, Uğur xxx, Aykut xxx, Abdulkadir xx, Guy Lucien Michel Landel xx, Abiola Dauda xxx (Ergin dk. 84 ?), Said Id Azza (Fatih dk. 88 ?), Muhammed İldiz xxx, Savaş xx, Husamettin xx, İbrahim Sangare xx (Ozan xx dk. 69 x)


Yedekler: Kayacan, Wıllıam Sery, Muhammet Reis, Samet


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Eskişehirspor: Ekrem xx, Semih xx, Bedirhan xx, Mehmet Fevzi Yıldırım xxx, Furgan xx, Mehmet Özcan xx, İbrahim xx (Kaan dk. 57 x), İsmail xx, Talha xx Cemali xx (Utku dk. 79 xx), Fıratcan xx


Yedekler: Ebrar, Tolga, Batuhan


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Goller: Muhammed İldiz (dk. 22), Michel Landel (dk. 35), Dauda (dk. 71) (Giresunspor), Mehmet Fevzi Yıldırım (dk. 25 pen.) (Eskişehirspor)


Kırmızı kart: Mehmet Fevzi Yıldırım (dk. 31) (Eskişehirspor)


Sarı kartlar: Furgan (Eskişehirspor), Aykut, Abdulkadir (Giresunspor)




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