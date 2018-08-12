Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 3 - Eskişehirspor: 1

Lig’in 1. haftasında Giresunspor, sahasında Eskişehirspor‘u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
22. dakikada kale önünde oluşan karambolde Muhemmed İldiz’in vuruşunda gol oldu. 1-0
25. dakikada Eskişehirspor’un atağında Aykut’un müdahalesiyle Talha yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Mehmet Fevzi Yıldırım, kullandığı penaltıyı gole çevirdi. 1-1
31. dakikada Giresunspor atağında Eskişehirspor’dan Mehmet Fevzi Yıldırım’ın müdahalesiyle Giresunspor’dan Guy Lucien Michel Landel yerde kaldı. Pozisyon sonrasında hakem Mehmet Fevzi Yıldırım’a çift sarı karttan kırmızı kart gösterdi.
35. dakikada Giresunspor atağında sağ taraftan ceza sahasına gönderilen topla buluşan Michel Landel’in dönerek vurduğu top ağlarla buluştu. 2-1
71. dakikada Giresunspor atağında sol kanattan Muhammed’in gönderdiği topu gol çizgisi üzerinde karşılayan Dauda topu göğsüyle ağlara gönderdi. 3-1
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Oğuz Kağan Çalışıor xx, Bersan Duran xx
Giresunspor: Anıl xx, Uğur xxx, Aykut xxx, Abdulkadir xx, Guy Lucien Michel Landel xx, Abiola Dauda xxx (Ergin dk. 84 ?), Said Id Azza (Fatih dk. 88 ?), Muhammed İldiz xxx, Savaş xx, Husamettin xx, İbrahim Sangare xx (Ozan xx dk. 69 x)
Yedekler: Kayacan, Wıllıam Sery, Muhammet Reis, Samet
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Eskişehirspor: Ekrem xx, Semih xx, Bedirhan xx, Mehmet Fevzi Yıldırım xxx, Furgan xx, Mehmet Özcan xx, İbrahim xx (Kaan dk. 57 x), İsmail xx, Talha xx Cemali xx (Utku dk. 79 xx), Fıratcan xx
Yedekler: Ebrar, Tolga, Batuhan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Muhammed İldiz (dk. 22), Michel Landel (dk. 35), Dauda (dk. 71) (Giresunspor), Mehmet Fevzi Yıldırım (dk. 25 pen.) (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Mehmet Fevzi Yıldırım (dk. 31) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Furgan (Eskişehirspor), Aykut, Abdulkadir (Giresunspor)