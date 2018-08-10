Tamzara ekolojik pazarı kuruluyor

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Tarafından, Şebinkarahisar Belediyesi ortaklığında ve Şebinkarahisar Halk Eğitim Merkezi paydaşlığında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan hibe almaya hak kazanan projede ön hazırlıklara başlanıldı.

Proje ile ulaşılması hedeflenen kadın girişimcilerin geliştirilmesi, yerel ürünlerin ticarileştirilmesi kapsamında 12 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Tamzara Mahallesi’nde hizmet verecek olan “Tamzara Kadınlar Pazarı” ilk olarak bu pazar günü faaliyet gösterecek.

Çalışma ile ilgili bilgi veren GİRTAB Müdürü Tamer Uzuner, “Tamzara Kadınlar Pazarı Tamzara’da Evlerde Üretilen Ürünler Belediye, Muhtarlık ve Kadın kooperatifinin denetiminde turistler ve yöre halkı ile buluşacak. İlk aşamada meyve ve sebze kuruları, ev yapımı pastalar ve börekler, meyveler ve ceviz, süt ürünleri, şerbet ve hoşaflar, reçel ve pekmezler, yerli buğday ve mısırdan ev ekmeği ve şifalı bitkilerden oluşan ürünlerin satışının yapılmasını planlıyoruz. Pazar günü olmasını özellikle tercih ettik. Tamzara Kümbet yaylasına, Kuzalan tabiat parkı ve Mavi Göl’e 1 saat mesafede inşallah Eğribel tünelinden sonra bu süre 30 dakikaya düşecek. Yaylalarımıza gelen ziyaretçiler evlerine garantili evde yapılmış ve denetime tabi ürünleri almak için Tamzara’ya gelecekler. Bu vesile ile de Şebinkarahisar’ın kültürel mirasına şahitlik etmiş olacaklar“ dedi.

Mahalle sakinlerinden Hatice Sevgi Üstündağ ise “Tamzara kadınları olarak bizler bu çalışmayı destekliyoruz. Çoğumuz büyükşehirlerde yaşıyoruz. Genellikle mayıs ve kasım ayları arasında Tamzara’da oluyoruz. Bu zaman zarfında yıl boyunca Tamzara’da yaşayan komşularımızla birlikte evlerimizde yaptığımız ve bahçelerimizde yetiştirdiğimiz ilaçsız ve geleneksel üretim sürecinde yaptığımız ürünleri ziyaretçilerle buluşturmak istiyoruz. Çoğumuz büyükşehirlerde menşei belli olmayan fabrikasyon ürünler tüketmek zorunda kalıyoruz bizler Tamzaralı kadınlar elimizden geldiğince ve üretebildiniz kadarıyla sağlıklı ve lezzetli ürünleri gelen ziyaretçiler ile paylaşacağız. Tamzara’da GİRTAB’ın Belediye ile başlattığı turizm Projesi için bir kadın kooperatifi kuruyoruz. Kadınlar pazarı bu kooperatifimiz bünyesinde faaliyet gösterecek. Böylece denetimsiz, sağlıksız, ev üretimi olmayan hiç bir ürün tezgaha inmeyecek” ifadelerini kullandı.