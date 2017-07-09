Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Giresun
  •  » Terör Olaylarından Dolayı Yapılmayan Yayla Şenliği 3 Yıl Aradan Sonra Ilk Kez Gerçekleşti
09 Temmuz 2017 22:44

Terör olaylarından dolayı yapılmayan yayla şenliği 3 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleşti

Türkiye’de 3 yıldır yaşanan terör olaylarından dolayı yapılamayan yayla şenlikleri bu yıl ilk kez yapıldı.

Terör olaylarından dolayı yapılmayan yayla şenliği 3 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleşti

09 Temmuz 2017 22:44


Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Buları Yaylası’nda 16. kez düzenlenen yayla şenliğine katkılan binlerce vatandaş doyasıya yaylanın ve güzel havanın keyfini çıkardı.


Son 3 yıldır bölgede ve Türkiye genelinde yaşanan terör olayları nedeniyle ara verilen şenliğe bu yıl kalındığı yerden devam edildi. Yayla hayatının başlanmasını, yazın kutlanmasını ve göçebeliği simgeleyen yayla şenliğinde kurulan halk pazarıyla yaklaşık 40’a yakın oba ve yaylada kalan vatandaşlar da ihtiyacını giderdi.


Her yıl Temmuz ayında yapılan şenliklerin en eskilerinden olan Buları Yaylası Taflan Şenliği’ne ev sahipliğini yapan Yağlıdere Belediyesi Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, yaptığı açıklamada, "Daha önceki yıllarda yapamamamızın sebebi bir tek bu bölgedeki terör olayı değil, Türkiye genelindeki terör olaylarından dolayı vermiş olduğumuz karardı. Şehitlere saygı olsun diye yapmadık. Giresun Valiliğimiz de geçmiş yıllarda izin vermedi şenlik yapmaya. Bu sene devletimiz izin verdi" dedi.


Yayla şenliğine katılan binlerce vatandaş yöresel sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla horon tepip, karşılama oynadılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
GİRESUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:39
  • Güneş :04:56
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:43
  • Akşam :20:08
  • Yatsı :22:05
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!