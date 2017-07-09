Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Buları Yaylası’nda 16. kez düzenlenen yayla şenliğine katkılan binlerce vatandaş doyasıya yaylanın ve güzel havanın keyfini çıkardı.

Son 3 yıldır bölgede ve Türkiye genelinde yaşanan terör olayları nedeniyle ara verilen şenliğe bu yıl kalındığı yerden devam edildi. Yayla hayatının başlanmasını, yazın kutlanmasını ve göçebeliği simgeleyen yayla şenliğinde kurulan halk pazarıyla yaklaşık 40’a yakın oba ve yaylada kalan vatandaşlar da ihtiyacını giderdi.

Her yıl Temmuz ayında yapılan şenliklerin en eskilerinden olan Buları Yaylası Taflan Şenliği’ne ev sahipliğini yapan Yağlıdere Belediyesi Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, yaptığı açıklamada, "Daha önceki yıllarda yapamamamızın sebebi bir tek bu bölgedeki terör olayı değil, Türkiye genelindeki terör olaylarından dolayı vermiş olduğumuz karardı. Şehitlere saygı olsun diye yapmadık. Giresun Valiliğimiz de geçmiş yıllarda izin vermedi şenlik yapmaya. Bu sene devletimiz izin verdi" dedi.

Yayla şenliğine katılan binlerce vatandaş yöresel sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla horon tepip, karşılama oynadılar.