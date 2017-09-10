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10 Eylül 2017 21:59

TFF 1. Lig

TFF 1.

TFF 1. Lig

10 Eylül 2017 21:59

Lig’in 4. haftasında Akın Çorap Giresunspor, Atatürk Stadyumunda Eskişehirspor’u konuk etti. Giresunspor sahadan 3-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.



Maçtan dakikalar


5. dakikada Onur’un uzun oynadığı topa sağ kanatta Korkishko hareketlendi. Rakiplerinden sıyrılan Korkishko düzgün bir şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


26. dakikada Dialiba sağ kanatta ısrarla topu taşıdı ve yerden harika bir pas çıkardı. Pozisyonu takip eden Recep topu filelerle buluşturdu. 2-0


79. dakikada kaleci Anıl’ın uzun vuruşunda Dialiba topu kafa ile Dale’nin önüne bıraktı. Ceza sahasına giren Dale, kaleci Kayacan’ı geçerek takımının 3. golünü attı. 3-0


90+1. dakikada Semih Şentürk’ün ceza sahası içindeki sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1



Stat: Atatürk Stadyumu


Hakemler: Onur Karabaş xx, Bahtiyar Birinci xx, Bersan Duran xx


Giresunspor: Anıl xxx, Caner xxx, Dımıtrıadıs xxx, Korkishko xxx (Mehmet dk. 84 ?), Dale xxx, Dialiba xxx, Recep xxx (Fatih dk. 74 x), Dodo xxx, Onur xxx, Özgür xxx, Hüsamettin xxx


Yedekler: Fevzi, Berkan, Oğuzhan, Sinan, Mertcan, Çağlar, Canberk


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Eskişehirspor: Kayacan xx, Hasan Hüseyin xx (Semih Şentürk dk. 70 x), Aykut xx, Dorukan xx, Bilal x (Muhammet dk. 46 x), Hasan xx, Akaminko xx, Hürriyet x (Ofoedu dk. 46 x), Semih xx, Rosa xx


Yedekler: Gökhan, Uğur, Erkan, İbrahim


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Korkishko (dk. 5), Recep Aydın (dk. 26), Dale (dk. 76) (Akın Çorap Giresunspor), Semih Şentürk (dk. 90+1) (Eskişehirspor)


Sarı kartlar: Onur, Özgür, Caner. Korkishko (Akın Çorap Giresunspor), Aykut (Eskişehirspor)




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