Türk aktör Arjantin’in ‘İyilik Meleği’ oldu

Son olarak Arjantin’in kuzeyinde bulunan ve en yoksul bölgesi olan "Chaco"ya doktor ve hemşirelerden oluşan 15 kişilik bir ekip ile bir tır ilaç, kıyafet, yiyecek ve içecek götürerek yoksul halk ile buluştu.

Yardımları götürmek için 3 bin 500 kilometre yol kat eden sanatçıya Chaco Valisi tarafından Onur nişanı ve bölgenin bayrağı hediye edildi.

Arjantin’de ‘İyilik Meleği’ unvanını da alan Demir, yaptığı açıklamada, “Elektriğin, suyun ulaşmadığı Chaco’nun halkına Türkiye’nin selamını getirdim. Ay yıldızlı bayrağımızın asılı olduğu alanda yardımlarımızı dağıttık. Bayrağımızı gören burada ‘Yaşasın Türkiye’ diyerek sevinç çığlıkları ve hatta gözyaşları döktü. Buda bizi en çok mutlu eden şey oldu. Türk olmanın ayrıcalığını ülkemizden binlerce kilometre uzakta olsak dahi gösterdik. Türk’ün olduğu her yerde iyilik vardır, sevinç vardır, mutluluk vardır biz sadece buna vesile oluruz” dedi.

Yağlıdere’den Arjantin’e uzanan hayat hikayesi

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde dünyaya gelen ve küçük yaşta ailesiyle beraber Fransa’ya yerleşen Ergün Demir, 10 yaşında başladığı tiyatroya Fransa Devlet Tiyatrosu oyunculuğuna kadar yükseldi. Ünlü oyuncu Ayla Algan’ın davetiyle Türkiye’ye gelen Demir, burada ünlü sinema ve dizi oyuncularına da oyunculuk dersi verdi. ‘Binbir Gece’ isimli dizide oynadığı ’Ali Kemal’ karakteri ile gönüllere taht kuran Demir, daha sonra birçok dizi ve filmde rol aldı. Türkiye’nin son yıllarda yaptığı önemli ‘dizi ihracatı’ ile Arjantin’de yayınlanan ’Binbir Gece’ dizisi izlenme rekorları kırdı. Ali Kemal karakteri ile Arjantinliler’i de kendisine hayran bırakan Demir’in Arjantin serüveni de böylece başlamış oldu. Demir, Arjantin’de bir TV kanalından gelen teklifle başladığı ’Yıldızlarla dans eder misin?’ yarışmasında sergilediği başarılı performansı ile ülkede popüler hale geldi.

Türkiye’de tanıyanı az ama Arjantin’de tanımayan yok

2015 yılında Arjantin’de internette en çok aranan isim olarak birincilik ödülü alan ve ’Yılın Yıldızı’ seçilen Demir, ülkenin en prestijli dergilerine de kapak oldu. Türkiye’de göremediği ilgiyi ülkesinden 19 saat uzaklıktaki Arjantin’de gördüğünü belirten Demir, Fransa’da William Shakespeare’nin Hamlet’ini oynamış bir adam olarak Türkiye’ye geldiğini ama beklediği ilgiyi göremediğini belirtmişti. Demir, "Fransa’da kabul görmüş bir sanatçıydım. Ben bu topraklarda yetiştim, bizim son durağımız burasıdır. Arjantin’de sahne alırken Türk bayrağını omzunda taşımış bir insan olarak dans ettim. Arjantin’de adeta bir kültür elçisi olarak elimden geldiği kadar vazifem yerine getirdim. Bir sanatçı istediği yerde değil değer gördüğü yer alır, Türkiye’de istediğim düzeyde kendimi ifade edebilme ortamını sağlayamamış olmak benim için gerçekten kanamaya devam eden bir yara" ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak Arjantin’in kuzeyinde bulunan ve en yoksul bölgesi olan "Chaco"ya doktor ve hemşirelerden oluşan 15 kişilik bir ekip ile bir tır ilaç, kıyafet, yiyecek ve içecek götürerek yoksul halk ile buluştu. Yardımları götürmek için 3 bin 500 kilometre yol kat eden sanatçıya Chaco Valisi tarafından Onur nişanı ve bölgenin bayrağı hediye edildi.