Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Görele Şubesi’nden Kermes

Görele Omurilik Felçlileri Derneği tarafından Görele Belediyesi Hayrullah Koç Parkında açılan kermese Görele İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Bir hafta sürecek olan kermesin açılışında konuşan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğim Görele Şubesi Başkanı Asiye Divli, “Bu yıl 4.’sünü düzenlediğimiz kermesimizde başta İlçe Kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş, Belediye Başkanımız Tolga Erener olmak üzere tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Aslında bu gün düzenlediğimiz bu kermesi Mayıs ayında yapacaktık ama hava muhalefeti nedeniyle yapamamıştık kısmet bu güneymiş emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ise kermes açılışında yaptığı konuşmada, "Toplum yararına olan bu gibi kermeslerde kişisel veya şahsi bir menfaat yoktur. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Görele Şube Başkanı ve üyeleri çok faydalı işlere imza atıyor. Bence bu dernek Karadeniz bölgesinde en aktif ve en etkin sivil toplum örgütü diye bilirim. Biz belediye olarak bu derneğimizin bütün faaliyetlerinde kıt kanat elimizden geldiği kadar yanlarında olmaya çalıştık ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Sayın kaymakamım İlçemizde göreve başladığı günden beri çok sağ olsunlar bizim yükümüzü de hafiflettiler. Yapılan bu kermesin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Derneğin en çalışkan dernek olma unvanını hak ettiği vurgulayan İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, “Belediye Başkanımın da ifade ettiği gibi en çalışkan sivil toplum kuruluşu olan bu dernek en çalışkan dernek unvanını hak ediyor. Görele Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Asiye Divli, sağ olsun gerçekten gayret sarf ediyorlar. Bir taraftan Görele halkının kadirşinaslığı bir taraftan yardım severliği bunlar çok önemli bir etken ben bunu farklı alanlarda görüyorum dışarda sadece burada değil Sayın Giresun Millet velimiz Cemal Öztürk’ün destekleriyle bu derneğimizin olmazsa olmazı olan engelli taşıma minibüsünü derneğimize kazandırmıştır. Bu aracın şoför konusu sıkıntısı vardı Belediye Başkanımla görüştüm şoför işini de en kısa süre içerisinde çözüyoruz. Kermesiniz hayırlı olsun. Bizim bu derneğimizin önemli bir özelliği var oda karşılıksız asla yardım kabul etmiyor. Ben başarınızın devam etmesini diliyorum. Allah nazardan saklasın Görele’de bu faaliyetleriniz şöyle bir algı oluşturuyor Görele de Engelli çok mu? ki gibi bir algı oluşuyor. Aslında Türkiye’de engelli ortalaması yüzde 12’dir. Görele de ise bu oran yüzde 8. 9’dur. Aslında bu oran Türkiye ortalamasının altındadır. Ben tekrar bu kermese emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.