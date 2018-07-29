TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Kozoğlu: “TMO fındık fiyatını açıklamalıdır”

2018 yılı fındık hasadı öncesi TZOB Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Kozoğlu ve Arslan Soydan, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun Ziraat Odalarını ziyaret ederek istişarede bulundu. Fındık konusunda yaptığı çarpıcı açıklamalarla adından söz ettiren Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan’ı da ziyaret eden Kozoğlu ve Soydan, ziraat odaları olarak ortak beklentilerinin iyi bir fiyat açıklanması olduğunu ifade ettiler. TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticinin aklının bahçede, kulağının ise TMO tarafından açıklanacak fiyatta olduğunu söyledi. Üretici için şu anda en önemli konunun fiyat olduğunu vurgulayan Soydan, "Bölge milletvekillerimiz konuyla ilgili Ankara’da görüşmelerini sürdürmekte. Önümüzdeki günlerde üretici fındığını harmana getirene kadar Toprak Mahsülleri Ofisi’nin alım kampanyasını ve fiyatını açıklamasını bekliyoruz. Şu anda serbest piyasa fiyatlarına baktığımızda, levant kalite fındık 8-9 lira bandında. Bu da üreticilerimiz tarafından kabul görülen bir fiyat değil. TMO tarafından üreticiyi memnun edecek bir fiyatının acilen açıklanması zarurettir. İnşallah en kısa zamanda TMO alım kampanyası ve fiyatını kamuoyuyla paylaşacaktır" dedi.

Soydan, fındık rekoltesinin geçen yıla oranla düşük gerçekleşeceğine dikkat çekerek, "Bu yıl sahil bandı başta olmak üzere rekolte ciddi oranda düşük. Bazı bölgelerde 700-800 rakımda fındık var, 400-500 rakım ve aşağısında ise geçen yıla oranla neredeyse yüzde 80 yok. Hatta bahçesine girmeyecek üreticilerimiz dahi var. Bu rekolte ve fiyatlar karşısında TMO fiyat açıklamazsa, üretici bugünkü yani 8-9 liradan ürününü satmak zorunda kalacaktır. Bu da üreticinin aleyhine, alıcıların lehine olacaktır. Üreticiye bir mağduriyet yaşatılmaması lazım. TMO 20 Temmuz’a kadar Giresun kalite fındığı 13.25 liradan, levant kalite fındığı ise 12.25 liradan sattı. Bunun altında bir fiyat açıklanacak olması doğru olmaz" diye konuştu.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kozoğlu ise, TMO’nun bir an önce piyasaya girmezse fırsatçılara gün doğacağını ifade etti. Kozoğlu, "Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak fındık maliyeti, artı enflasyon farkı ve üretici refah farkı hesaplanarak bir fındık fiyatı verilmesini istiyoruz. Geçen sene bir kilogram fındığın maliyeti 9.90 kuruş idi. Bu yıl rekoltenin de düşük olduğunu göz önünde bulundurursak maliyet daha da artacaktır. Eğer TMO bir an önce devreye girmezse bu durum fırsatçıların işine yaracaktır" dedi.