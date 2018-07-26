Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 11:12

Ufuk Kekül, TBMM’deki görevini bıraktı

Yeni TBMM başkanının seçimiyle birlikte, CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu ile birlikte başdanışmanlık görevini 25.

Ufuk Kekül, TBMM’deki görevini bıraktı

26 Temmuz 2018 11:12

ve 26. dönemde sürdüren Ufuk Kekül, görevinin sona erdiğini söyledi.


TBMM’deki görevinin sona ermesiyle birlikte aktif gazeteciliğe döndüğünü açıklayan Kekül, "2015 Haziran’ından başlayan bu görevim; iki seçim, bir referandum, hainlerin darbe teşebbüsü, yürüyüşler, kurultaylar ve diğer yoğun gündemlerin ardından erken seçimle sonuçlandı. Bu sürede milletvekilimizin tercih, istek, talep, öneri ve yönlendirmeleriyle hazırladığım yazılı, sözlü, soru önergeleri, kanun teklifleriyle Türkiye, Karadeniz ve ilimizin sorunlarını, gündemlerini, hizmet beklentilerini TBMM’ye taşıdık. Bülent Bektaşoğlu bu dönemlerdeki çalışmaları, TBMM’deki konuşmaları, ilimizin menfaatlerini gözeten mücadelesiyle takdir edilen, performansıyla adından söz ettiren ve çıtayı yüksekte tutan başarılı milletvekili oldu. Böyle bir milletvekili olmayı tercih ettiği için ve böyle bir profili çizerek örnek olduğu için kutluyorum. Kendisini beni çalışma arkadaşı, bir gazeteciyi danışman olarak tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Onunla, dedelerimiz, babalarımızın dostluğuna dayanan geçmişi olan ağabey kardeş ilişkimiz sürecek” dedi.



"Özellikle gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”


Bu sürede özelikle gazeteci arkadaşlarımın da katkılarıyla görevimi layıkıyla yaptığıma inanıyorum diyen Bektaşoğlu, "Katkıda bulunan, destek veren adları saymakla bitmez dostlarıma, herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra, deneyim, görgü ve bilgime kattığım bu sürecin ışığında, internet medyası ve çeşitli mecralarda sürdürdüğüm yazılarıma, haberlerime, 33 yıldır sürdürdüğüm gazeteciliğime ve diğer çalışmalarıma; daha iyi bir Giresun ve Türkiye mücadeleme devam edeceğim" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç