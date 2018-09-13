UNESCO Islık Dili “Kayıt Beratı” Vali Sarıfakıoğulları'na teslim edildi

UNESCO tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'ne gönderilen Türkiye adına “UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras” listesine kaydettirilen ilk unsur olan Islık Dili'nin “Kayıt Beratı” Vali Harun Sarıfakıoğulları'na teslim edildi.

Ülkemizin 2006 yılında taraf olduğu UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin icracı birimi olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklenmek üzere sunulan dosya sonucu listeye girme başarısı gösteren ilk ve tek unsurumuzun “Islık Dili” olduğu açıklandı.

Kayıt Beratını Vali Sarıfakıoğulları'na teslim eden Kültür Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Temsilcisi Serkan Emir Erkmen, “Türkiye adına UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine kaydettirilen ilk unsur olan Islık Dili'nin ‘Kayıt Beratı' UNESCO tarafından Genel Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Bugün burada; UNESCO tarafından gönderilen bu beratın bir örneğini dosya hazırlık çalışmalarında önemli sorumluluklar üstelenen Giresun Valiliğimize teslim etmek için bulunmaktayız” dedi.

Kayıt Beratını teslim alan Vali Sarıfakıoğulları, "Islık Dili'nin UNESCO'ya kaydedilmesi sürecine katkılarından dolayı başta bu mirasın gönüllü taşıyıcılarına, bilimsel ve kültürel çalışmalarla katkı sağlayan akademisyenlere, Giresun Valiliği adına her türlü katkıyı sağlayan idareci ve çalışma paydaşları ile emeğe geçen diğer herkese teşekkür ederek Islık Dili'nin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesin kaydedilmesinin ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.