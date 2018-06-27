AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Akgül ve Pektaş mazbatalarını aldı

dönem milletvekili seçimlerini kazanan AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş mazbatalarını aldı.

İl Başkanı Celalettin Köse, Belediye Başkanı Ercan Çimen, parti yöneticileri, kadın kolları, gençlik kolları, ilçe başkanları, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla Adliye Sarayına gelerek mazbatalarını İl Seçim Müdürü Nejdet Yetimoğlu’ndan alan Milletvekilleri Akgül ve Pektaş daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşen merasimde konuşan AK Parti Gümüşhane 26 ve 27.dönem Milletvekili Hacı Osman Akgül, Gümüşhane’nin parlamenter sistemin son, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de ilk temsilcileri olarak Gümüşhane’yi temsil etmenin sorumluluğu içerisinde bundan sonraki hizmetlerini devam ettireceklerini kaydetti.

“Yalnızca ilimizde yaşayan 172 bin vatandaşımız değil, Türkiye genelindeki 700 bin Gümüşhanelinin sorunlarıyla ilgilendik, ilgilenmeye devam edeceğiz”

Seçim süresince 32 aylık görev sürelerinde neleri eksik yaptıklarını tespit ettiklerini, bundan sonra hem sandığın hem de sahadaki vatandaşların mesajını iyi bir şekilde okuyup, algılayıp bundan sonra daha iyi ve etkin hizmet verme çaba ve gayreti içerisinde olacaklarını kaydeden Akgül, “İlimiz adına bundan sonra hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin yalnızca ilimizde yaşayan 172 bin vatandaşımız değil, Türkiye genelindeki 700 bin vatandaşın sorunlarıyla ilgilendiğimizi ve ilgilenmeye devam edeceğimizi bütün kamuoyunun bilmesi gerekiyor. Bugüne kadar kapımızı çalan hiçbir hemşehrimize siyasi parti ayrımı yapmadan yardımcı olmaya çabaladık. Bundan sonra da çabamız o şekilde olacaktır. Gümüşhane insanının ne kadar vefakar, cefakar, yardımsever, vatanını, milletini, devletini seven insan olduğunu biz bu seçimde tekrar müşahede etmiş olduk” dedi.

“24 Haziran dünya mazlumlarının bayramıdır”

Dünya mazlumları adına 24 Haziran tarihini bir bayram olarak ilan eden Akgül, “Biz 24 Haziran gecesi bütün dünyadaki o mazlum coğrafyada yaşayan 2 milyara yakın insanı bir bayram kutlaması yaşattığımız için ülkemiz adına ve ilimiz adına herkese teşekkür ediyorum. Türk milleti Cumhurbaşkanının ve onun yanında olan, milli damarı olan, tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet ilkesi etrafında birleşen bu millet Cumhurbaşkanımıza vefasını göstermiş ve onu tekrar Cumhurbaşkanı seçmiştir” diye konuştu.

“Yüzde 86 katılım ve yüzde 98’in üzerinde temsille hiçbir seçimi dünya siyasi tarihinde yakalama şansınız yok”

Dünyada böyle bir seçimin demokrasi açısından çok büyük bir kazanımdır ve dünyaya da bir demokrasi dersi olduğunu vurgulayan Akgül, “Yüzde 86 katılım ve yüzde 98’in üzerinde temsille hiçbir seçimi dünya siyasi tarihinde yakalama şansınız yok. Şöyle de güzel bir ders vermiş olduk. Seçim kararı alındıktan sonra seçimin güvenliği üzerinden algı oluşturmaya çalışanlara da Türk milleti 24 Haziran’da çok önemli bir ders vermiştir. Bu milletin kendi değerlerine yabancı, bu milletten kopuk siyaset yapanlar ilimize dışardan 2 milletvekiliyle beraber denetim hizmeti yapmak gibi bir gaflette bulundular. Bunu ben Gümüşhane halkına bir hakaret olarak değerlendiriyorum. Gümüşhane esnafı ezan okunduğu zaman camiye giderken dükkanının kapısını kilitlemeden, tezgahını açık bırakıp giden insanlardır. Gümüşhane insanının bu kadar dürüst ve namuslu kitlenin hırsızlık yapacağına, oy çalacağına, sandık güvenliğini sabote edeceğine inanan bir siyasi partinin Gümüşhane’de teveccüh görmesi mümkün değildir. Gümüşhane halkı da bunun cevabını seçimde vermiştir” şeklinde konuştu.

AK Parti 26 ve 27.dönem Milletvekili Cihan Pektaş ise büyük bir demokratik olgunluk içerisinde seçimleri geçirdiklerini belirterek, yüzde 86 oranındaki rekor katılım ve mecliste temsilin yüzde 98 dolayında olduğunu, ittifak düzenlemesiyle birlikte siyasi partilerin baraj probleminin de kalmaması nedeniyle çok yüksek oranda temsil olduğunu vurguladı.

“Avrupa’da 5 milyon oyla Cumhurbaşkanı seçiliyor, biz 26 milyon oyla seçtik”

Avrupa’da seçimlere yüzde 40-50 arasında katılım olduğunu, 5 milyon oyla Cumhurbaşkanları, Başbakan seçildiğini hatırlatan Pektaş, “Türkiye’de 50 milyonun üzerinde vatandaşımız oy kullandı, Cumhurbaşkanımız 26 milyon oy alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olmuştur. Cumhur İttifakı da aynı şekilde 26 milyonun üzerinde oy almıştır. Dolayısıyla bu demokrasimizin ne kadar geliştiğinin, demokrasi kültürümüzün ne kadar olgunlaştığının da bir göstergesidir. Milletimiz güçlü liderden yana tercihini kullanmıştır. Ne zaman bu ülkeye güçlü liderler gelirse Türkiye her zaman sıçrama yapmıştır. Artık Türkiye bundan sonra medeniyet yolculuğuna devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye ikincisi, milletvekili seçiminde Türkiye yedincisi olduk. 7 Haziran’da 12, 1 Kasım’da 10 ve bu sefer 7.olduk.” dedi.

“İki milletvekili olarak abi-kardeş olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Gümüşhane’de ilk defa yüzde 75’in üzerinde oy kullanma oranını geçtiklerini ifade eden Pektaş, “Bu bizim için çok önemliydi. Özellikle bunu seçim çalışmalarında dile getirmiştik. Köse ilçemiz tüm yurttaki ilçeler arasında ilk 10’a girdi. Bu da çok sevindirici durum. Ve ilk defa Gümüşhane tarihinde Cumhurbaşkanı adayımız 60 bin oy bandını yakaladı. Bunlar bizim açımızdan sevindirici gelişmeler. Biz iki milletvekili olarak geçen dönemde olduğu gibi abi-kardeş olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Parlamenter sistemin son, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk milletvekilleriyiz”

Parlamenter sistemin son Gümüşhane vekilleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin de ilk milletvekilleri olduklarını ifade eden Pektaş, “Bize destek veren ve vermeyen bütün hemşehrilerimizi selamlıyor ve kucaklıyoruz. Hizmetlerimizi daha hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Tamamlanması gereken hizmetlerimizi tamamlayacağız. Gümüşhane’ye ne kadar hizmet etsek azdır. Muhtarlarımızla daha çok bir araya geleceğiz, köy köy, kasaba kasaba dolaşacağız. Gerek Valimizle gerek kaymakamımıza bir araya gelerek, muhtarlarımızla bir araya gelerek, iki şantiyeci milletvekili olarak hizmetlerimizi yoğunlaştıracağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Av.Celalettin Köse de AK Parti Gümüşhane teşkilatları olarak çok mutlu olduklarının altını çizerek, “Cumhurbaşkanımıza Türkiye genelinde en çok oy oranının çıktığı ikinci il Gümüşhane oldu. Hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımıza çok yoğun bir teveccüh göstererek yüzde 77 oranında oy verdi. Milletvekillerimizde aldıkları oy oranıyla önceki seçimlerin il sıralamasının üzerine çıkarak Türkiye genelinde 7.sırada yer almış bulunmaktayız. Hemşehrilerimize, seçmenlerimize, AK Parti gönüllülerine, seçim sürecinde bize destek veren kuruluştan bugüne kadarki tüm teşkilat mensuplarımıza, belediye başkanlarımıza, tüm AK Parti gönüllülerine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“Gümüşhanemiz 27.dönemde daha müreffeh bir hale gelecek, daha çok yatırım alacaktır”

Seçimler neticesinde bugüne kadarki siyaset anlayışlarından asla ödün vermeden, hak ve hakikatten ayrılmadan AK Parti Gümüşhane ailesi olarak Gümüşhane’yi ortak sevdaları olarak gördüklerini ve Gümüşhane’ye hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Köse, “26.dönemde Gümüşhane çok büyük yatırımlar aldı. AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye’nin dört bir yanına devasa yatırımlar yapıldı ve Gümüşhanemiz bundan önceki dönemlerde de nasibini aldı. Ama 26.dönemi müstesna tutuyoruz. Kamu yatırımlarından Türkiye’de nüfusa göre en çok pay alan il Gümüşhane oldu 26.dönemde. Bu dönemde de milletvekillerimizin uyum ve ahengi bozulmadı ve yeniden seçildiler. Gümüşhanemiz 27.dönemde daha müreffeh bir hale gelecek, daha çok yatırım alacaktır. 26.dönemde yapılanlar 27.dönemde yapılacakların teminatıdır” ifadelerini kullandı.