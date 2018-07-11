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11 Temmuz 2018 11:34

Cezayir’den Kürtün’e acı haber

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sakinlerinden 5 çocuk babası Osman Güzel, çalışmak için gittiği Cezayir’de hayatını kaybetti.

Cezayir’den Kürtün’e acı haber

11 Temmuz 2018 11:34


Silindir operatörü olarak görev yaptığı öğrenilen ve 4 ay önce çalışmak için Cezayir’e giden Osman Güzel (49), geçtiğimiz Cumartesi günü kaldığı otel odasında saat 10.00 sıralarında ölü bulundu. İlçeye bağlı Yeşilköy köyünden olan 5 çocuk babası Güzel’in cenazesi, Cezayir’deki prosedürlerin tamamlanmasının ardından dün akşam uçakla İstanbul’a, oradan Trabzon’a ve karayoluyla Kürtün ilçesine getirildi. Kalp krizi geçirdiği veya beyin kanaması geçirdiği değerlendirilen Güzel’in vücudunda herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmazken, şeker hastası olduğu öğrenilen Güzel’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldığı öğrenildi. Güzel’in cenazesi, bugün öğlen namazını müteakip ilçe merkezindeki Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ortaköy Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.




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