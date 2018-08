Erdoğan, Türkiye’nin haklarından taviz vermeyeceğini ve adaletin gereği neyse onu yapacağını da vurgulayarak “Tutturmuşlar kur mur falan filan. Geçin bu işleri biz işimize bakalım işimize. Daha iyi olacak. Hiç üzülmeyin gereği neyse o olur. Haklarımızdan taviz vermeyiz. Adaletse gereği neyse onu yaparız” ifadelerini kullandı.

Bayburt ziyaretinin ardından Gümüşhane’ye geçen Erdoğan, burada Gümüşhaneliler’e seslendi. Toplam yatırım bedeli 1 katrilyon lira olan bünyesinde 17 km uzunluğunda 9 tünel 13 köprünün ve 4 tane viyadüğün olduğu Gümüşhane Çevre Yolu’nun açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan “10 aylık hasretin ardından vefanın, dayanışmanın milli iradenin, elbette rekorların şehri Gümüşhane’de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin desteğine duasına layık olmaya çalışacağız. Hiç bir anımızı boş geçirmeden Gümüşhane ile beraber ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bakın, bu gelişte şu yapılanları görüyorsunuz değil mi? Yani biz size hizmetkâr olarak bu adımları attık. Buraya gelmeden önce Bayburt’a uğradık, oradaki kardeşlerimize de teşekkürlerimizi ifade ettik. Tıpkı Gümüşhane’de olduğu gibi Bayburt’ta da muhteşem bir coşku vardı. Nasipse yarın önce Ordu’ya geçeceğiz Tabii Ordu’da aslında bu sel felaketi sebebiyle oraya uğrayacağız. Ardından İnşallah Rize’de hemşehrilerimizle hasbıhal edeceğiz. Pazar günü Trabzon’dayız orada da Trabzonlu hemşerilerimizle bir arada olacağız. Kısacası bu hafta sonunu Doğu Karadeniz’de geçirmiş oluyoruz. Biz Gümüşhane’ye sadece kuru bir teşekkür için gelmedik. Elimiz boş gelmedik, ayrıca bugün şehrimiz, değil tüm Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi için önemli bir yatırımın açılışını yapmaya geldik. Biz Ferhat’ız siz ise Şirin’siniz, yahu biz dağları dele dele geliyoruz. Bunu birileri belki görmüyor ama siz şimdi burada bu dağları nasıl deldiğimizi görüyor musunuz?” dedi.

Konuşmasında Türkiye’ye yönelik döviz kuru üzerinden gerçekleştirilen saldırılara vurgu yapan Erdoğan ‘Neymiş, dövizmiş, neymiş kurmuş, geçin o işi geçin’ diyerek şunları söyledi:

“Tüm bunar bir aşk işi, aşk. Sıradan olmuyor, eğer âşıksanız olur, dertliyseniz olur. Biz bu millete aşığız. Neymiş, dövizmiş, neymiş kurmuş, geçin o işi geçin. Aşıklıya Bağdat yakındır. İşte biz onun için buraları açtık geliyoruz. Böylece daha önce tek yol olarak hizmet veren mevcut yoldaki transit trafiği şehir dışına alarak, çift gidiş çift geliş şeklinde Gümüşhane’mize kazandırıyoruz. Gümüşhane üzerinden doğu-batı kuzey-güney istikametinde yolculuk yapan vatandaşlarımız da, daha güvenli daha konforlu bir seyahat imkânı götürüyoruz. Çevre yolundan hizmete girmesiyle tarihi İpek yolu güzergâhının en önemli durak noktalarından olan Gümüşhane’nin cazibesinin de ben artacağına inanıyorum. Onun için pestilleri de falan biraz fazla hazırlayın. Sadece pestil için buraya gelenler çok olacak.”

“Ana muhalefet partisi tüm enerjisini nereye harcıyor? Koltuğa”

Türkiye’nin 24 Haziran’da sıradan bir genel seçim yaşamadığını hatırlatan Erdoğan “Ülkemiz 24 Haziran seçimleri ile beraber aynı zamanda ne yaşadı? Bir yönetim sistemini değiştirdi. Parlamenter demokrasiden artık biz cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik mi? Bununla inkılâbı bir değişim-dönüş yaşıyoruz. 9 Temmuz’daki yemin töreninin ardından hem yönetim mimarimizi oluşturduk, hem de kabinemizi belirledik. Ardından da bakan yardımcılarımızın ve bazı üst düzey görevlilerimizin atamalarını yaptık. İnce eledik. İnce eledik sık dokuduk. Çok titiz bir çalışma ile İnşallah bu süreci devam ettiriyoruz. Bir taraftan atalarımızı yaparken, diğer taraftan milletimize hizmet yolculuğumuzu kesintiye uğraması noktasında özen gösteriyoruz. Devletimizin kaybedecek vakti yok, tek bir anı yok, tek bir kuruşu dahi bu noktada asla israf edilemez. Hiçbir zorluk, hiçbir sıkıntı millete hizmet etmemenin bahanesi olamaz. Ana muhalefet partisi tüm enerjisini nereye harcıyor? Koltuğa. Partililer de genel merkezinin önünde getirmişler bir tane koltuk koymuşlar. Dertleri bu. Amma bizim öyle bir derdimiz var mı? Yok. Önümüzdeki haftanın sonunda biz de büyük kongremizi yapacağız ayın 4’ünde genel merkez kadın kollarımızın kongresi yaptık. Var mı bir sıkıntı? Şimdi de 18’inde genel merkezimizin kongresini yapıyoruz. Allah’ın izniyle hep birlikte o kongreyi tüm Türkiye, tüm dünya izleyecek. Niye? Biz dünya demokrasisinde örneğiz. Başka ülkelerde bunlar yok. İddialı konuşuyorum yok” diye konuştu.

“Birileri yaşadıkları onca hezimete rağmen, koltuklarını korumak için her türlü siyasi cambazlığa başvurabilir” diyen Erdoğan, “Birileri sandıkları kapanır kapanmaz makam kavgasına rant ve çıkar kavgasına tutuşabilir. Ama biz asla böyle bir hareket değiliz ve olamayız. Biz aldığımız bütün yüksek oy oranı rağmen gece rahat bir uyku çeken değil, tam tersine uykuları kaçan, yüklendiği emanetin ağırlığını her zerresinde, her hücresinde hisseden bir anlayışa sahibiz. Bizim için her makam millete hizmet için açılmış bir fırsat penceresidir. Zira biz millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Bu yola böyle devam ediyoruz. Bizim için her paye mesuliyettir, sorumluluktur, 81 milyonun emanetidir. Bunun için ‘Nasıl olsa Gümüşhane’de yüzde 77 oy aldık, nasıl olsa Türkiye’de %52 buçuk oy aldık’ asla rehavete kapılamayız. Yapmamız gereken çok şey var” ifadelerini kullandı.

“Öyle zannediyorum ki 6 milyon gibi bir turist her halde Rusya’dan gelecek”

Turist sayılarında rekora doğru koştuklarını belirten Erdoğan “Az önce sayın Putin ile bir görüşmeme vardı ve maşallah bu sene Rusya’dan yoğun bir turist akını var. Ve öyle zannediyorum ki 6 milyon gibi bir turist her halde Rusya’dan gelecek. Aramızdaki bu ilişkiler bu itimatlar bizleri daha güçlü hale getiriyor. Turizm gelirimiz ilk 6 ayda bir önceki yıla göre yüzde 30’un üzerinde bir artış gösterdi. Karadeniz kaynıyor zaten şimdi” dedi.

“Şu yaylalara dikey mimari ile evler dikmeyin; Yazık ediyorsunuz yazık”

Konuşmasında yaylalara dikey mimari evler yapılmaması ricasını sürdüren Erdoğan “Şu yaylalara dikey mimari ile evler dikmeyin. Yazık ediyorsunuz yazık. Yatay mimari yatay, bizim geleneksel mimarimizi yapın. Onun tadı başkadır. Böyle 10 kat bina olmaz. Ercan kardeşim hele Gümüşhane’de hiç olmaz. Şöyle yatay mimari ile çok güzel bir mimari ve tam da Gümüşhane’ye yakışır. Bunları yapmamız lazım. Biliyorum Gümüşhane zor bir yer. Olduğu gibi burası hep kayalık. Ama burada da işi oturttun mu sağlam olur. Onun için buraya farklı bir mimari üslubu taşımamız lazım. Sayın Balta sen yer bilimlerini iyi bilirsin. Onun için de buralarda oturup bunları konuşmanız lazım. Bu tüneller açıldıktan sonra burası turist kaynayacak. Bunu inanarak söylüyorum. Şuanda heyecanlıyım. O turistlerin buraya geldiğini görüyorum. Aynı heyecanı sizlerin de taşıması lazım” uyarısında bulundu.

“Tutturmuşlar kur mur falan filan”

Türkiye’nin büyüme rakamlarını paylaşan Erdoğan “Tutturmuşlar kur mur falan filan. Geçin bu işleri biz işimize bakalım işimize. Daha iyi olacak. Hiç üzülmeyin gereği neyse o olur. Haklarımızdan taviz vermeyiz. Adaletse gereği neyse onu yaparız. Özellikle döviz kuru üzerinden ülkemize yönelik gerçekleştirilen tüm saldırılara rağmen inşallah 2. çeyrekte de büyümeye devam edecek, 2018 senesini rekor bir büyüme rakamı ile tamamlayacağız. Hiç kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Gümüşhane’ye son 16 yılda 10,5 katrilyonluk yatırım yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, Zigana Tüneli’nin önümüzdeki yıl, Köse Havalimanı’nın ise 2020 yılında hizmete girmesinin planlandığını söyledi. Erdoğan, Gümüşhane’ye son 16 yılda 14 baraj yaptıklarını da belirten Erdoğan “Gümüşhane adeta ülkemizin enerji deposu gibidir. Şehrimizin bu enerji potansiyelini ülke ekonomisine kazandırmak için barajlar inşa ettik” dedi.

“Tehditler karşısında sinen pusan eğilip bükülenlerden olmadık”

Konuşmasında Hazreti Mevlana’dan alıntılar yapan Erdoğan, “Hazreti Mevlana iki şey çok mühimdir diyor. Birincisi okyanus gibi bol haysiyet. İkincisi elif gibi dim dik şahsiyet. Ecdat, eğri kılıcın doğru gölgesi olmaz diyor. Türk milleti olarak bizler asırlardır bu topraklarda varlığımızı işte bu şekilde koruduk. 1000 yıllık geçmişimizde ne haysiyetimizden ne de şahsiyetimizden taviz verdik. Dik durduk diklenmedik. Tehditler karşısında sinen pusan eğilip bükülenlerden olmadık. Milli onurumuzun çiğnenmesine, bizi biz kılan kadim değerlerimize el uzatılmasına hiçbir zaman müsaade etmedik. Hele hele bağımsızlığımıza kastedenlere asla müsaade etmedik. Devletimizin hasta adam olarak tanımlandığı bir dönemde, Çanakkale’de 10 binlerce şehit verdik ama hürriyetimizden taviz vermedik. Tüm yokluk ve yoksulluğumuza rağmen ya istiklal ya ölüm parolasıyla Kurtuluş zaferimizi kazandık. İstiklal marşımızın her mısrası bu milletin karakterinin iz düşümüdür. Gümüşhaneli kardeşlerime diyorum ki istikbalimiz için istiklal. Yastık altında doları, Eurosu olan varsa altınları olan varsa bunları bankalarda bozdurup Türk lirasına çevirsinler. Bunlara gelin bir ders daha verelim. Bu dersi daha önce verdiniz ama şimdi bir daha verelim. Var olanlara söylüyorum. Herkeste olmayabilir. Olanlar var onu da biliyorum. Bende olanlara sesleniyorum” dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sırasında kendisini ön sıralardan izleyen Aleyna Paslı isimli genç kızın talebi üzerine yakasındaki Türk bayrağı rozetini çıkararak genç kıza verdi. Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına kürsüye çıkan Paslı, rozetini aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptü. Genç kızın elinde Türk bayrağıyla sahnede oldukça heyecanlı olduğu gözlendi. Programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TFF 2. Lig, Beyaz Grup’ta mücadele eden Gümüşhanespor kulübünün başkanı Kurban Karagöz tarafından üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı Gümüşhane’nin plaka numarası olan 29 numaralı Gümüşhanespor forması hediye edildi.

Erdoğan, konuşmasının ardından helikopterle Rize’nin Güneysu ilçesine hareket etti.