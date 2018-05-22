Göz lifleri onarıldı, görme oranı yüzde 30’dan yüzde 100’e ulaştı

Görme kaybı şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesine başvuran Şiranlı Hamdi Tosun’u (75) muayene eden Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Kemal Bayrakçeken, hastanın katarakt şikayetini incelerken göz bebeğini büyüterek kontrol ettiği sırada hastanın göz lensini göze bağlayan liflerde kopukluk olduğunu belirledi.

Ankara’dan getirilen özel dikişler yardımıyla yaşlı adamın göz lifleri gerçekleştirilen operasyonla onarılarak görme yetisi yüzde 30’dan yüzde 100’e çıkarıldı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlığını tamamlayan Bayrakçeken, operasyonla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada mümkün oldukça Gümüşhane’den az hasta sevk etmeye ve birçok sorunu hastanede çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Gümüşhane Devlet Hastanesinin ikinci basamak bir hastane olmasına rağmen cerrahi olarak kapak cerrahisi, kapak tümörleri, kapağın içe ve dışa dönmesi, katarakt cerrahisi ameliyatlarını yapabildiklerini kaydeden Bayrakçeken, 8 ay içerisinde çok sayıda katarakt ameliyatı yaptığını, göz çevresi estetik cerrahi müdahaleleri başta olmak üzere birçok temel ameliyatları yapabildiklerini belirtti.

Hamdi Tosun’u ilk seansta kataraktını aldıklarını, ikinci seansta ise özellikli bir lens ve onu göze bağladıkları özel dikişler kullandıklarını ifade eden Bayrakçeken, “Bu özel dikişleri hastane başhekimimiz Arif Atay’ın yardımıyla Ankara’dan tedarik ettik. Başarılı bir işlemle göz liftlerini yerleştirdik. Hamdi amcamız ilk geldiğinde görme yetisi yüzde 30’lardaydı. Gümüşhane’de ilk defa yapılan bu operasyonla Hamdi beyi görme yetisini yüzde yüze çıkardık. İler ki zamanlarda daha büyük işler başaracağımıza inanıyoruz” dedi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Arif Atay da hastane olarak hastaların sorunlarına en üst düzeyde ve en yeni tekniklerle çözüm bulmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Devlet hastanesinde 3 göz doktorunun hizmet verdiği dile getiren Atay, şöyle konuştu: “Güçlü ve sağlam bir kadromuz var. Hekimlerimiz alanında referans gösterilen üniversitelerden mezun olmuş başarılı arkadaşlarımız. İl merkezi ve ilçelerimizden birçok hastamıza hizmet veriyoruz. İkinci basamak bir devlet hastanesinde yapılabilecek her türlü operasyonu ve tedaviyi burada hastalarımıza uygulayabilecek donanım ve birikime sahibiz. Göz kliniğimiz bu anlamda yeterli ve donanımlı hekimlerle hizmet veriyor. Gümüşhane halkı çevre illere gitmeden önce mutlaka bize başvuruda bulunsunlar. Hastalarımızın büyük bir kısmını başarıyla burada tedavi ediyoruz. Yetersiz kaldığımız noktalarda ise sevk işlemi gerçekleştiriyoruz.”