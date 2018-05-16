Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 16:50

Gümüşhane Emniyetinden özel öğrencilere özel program

Gümüşhane’de Engelliler Haftası dolayısıyla özel öğrenciler polis araçları ve zırhlı araçlarla şehirde tur attı.

Gümüşhane Emniyetinden özel öğrencilere özel program

16 Mayıs 2018 16:50


Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş’ın eşi Bilge Karataş’ın da katıldığı etkinlik İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.


Özel öğrencilerin eğitim gördüğü Gümüşhane Özel Eğitim Uygulama Merkezine zırhlı ve normal araçlarla giderek çocukları kapıdan alan emniyet ekipleri daha sonra çocuklarla birlikte Bağlarbaşı, Cumhuriyet ve Atatürk Caddelerinde sirenler eşliğinde şehir turu attı.


Araçlardan anonslar yapıp siren çalan, ışıkları yakan ve polis kıyafeti giydirilen özel öğrencilerin keyifli anlar yaşadığı şehir turunun ardından bu kez caddede yaya olarak vatandaşlara konuyla ilgili bilgilendirici broşür dağıtan öğrenciler daha sonra Polisevinde yaş pasta kestikten sonra müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.


Etkinlikte konuşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakkı Özgür Kızılsu, özel çocuklar için özel bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini, toplumda bununla ilgili bir duyarlılık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.


Engellilerin toplumun yakından ilgi göstermesi gereken bireyler olduğunu kaydeden Kızılsu, “Toplumun bu anlamda bilinçlenmesi için dikkat çekebilmek adına konvoy oluşturarak çocuklarımızı eğitim aldıkları kurumdan aldık. Bütün şehrin güvenliğini ve asayişini geleceğimiz olan bu çocuklarımızla sağladık. Toplumun bu alanda bilinçlenmesi için dikkat çekebilmek adına siren çaldık ve ekip araçlarımızdaki ışıklarımızı yaktık. Daha sonra yaya devriye yaparak bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde broşür dağıttık. Şimdi de hep beraber kutlama yapacağız. Pastamızı kestik, şimdi de ikramlarımız olacak” dedi.


Gümüşhane Özel Eğitim Uygulama Merkezi müdürü Gürsoy Çavuşoğlu da Emniyet Müdürlüğünün geçtiğimiz yıl da buna benzer bir etkinlik düzenlediğini ve öğrencilerin büyük bir heyecanla programa katıldığını belirterek teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GÜMÜŞHANE HABERLERİ
GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç