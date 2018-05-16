Gümüşhane Emniyetinden özel öğrencilere özel program

Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş’ın eşi Bilge Karataş’ın da katıldığı etkinlik İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.

Özel öğrencilerin eğitim gördüğü Gümüşhane Özel Eğitim Uygulama Merkezine zırhlı ve normal araçlarla giderek çocukları kapıdan alan emniyet ekipleri daha sonra çocuklarla birlikte Bağlarbaşı, Cumhuriyet ve Atatürk Caddelerinde sirenler eşliğinde şehir turu attı.

Araçlardan anonslar yapıp siren çalan, ışıkları yakan ve polis kıyafeti giydirilen özel öğrencilerin keyifli anlar yaşadığı şehir turunun ardından bu kez caddede yaya olarak vatandaşlara konuyla ilgili bilgilendirici broşür dağıtan öğrenciler daha sonra Polisevinde yaş pasta kestikten sonra müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Etkinlikte konuşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakkı Özgür Kızılsu, özel çocuklar için özel bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini, toplumda bununla ilgili bir duyarlılık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Engellilerin toplumun yakından ilgi göstermesi gereken bireyler olduğunu kaydeden Kızılsu, “Toplumun bu anlamda bilinçlenmesi için dikkat çekebilmek adına konvoy oluşturarak çocuklarımızı eğitim aldıkları kurumdan aldık. Bütün şehrin güvenliğini ve asayişini geleceğimiz olan bu çocuklarımızla sağladık. Toplumun bu alanda bilinçlenmesi için dikkat çekebilmek adına siren çaldık ve ekip araçlarımızdaki ışıklarımızı yaktık. Daha sonra yaya devriye yaparak bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde broşür dağıttık. Şimdi de hep beraber kutlama yapacağız. Pastamızı kestik, şimdi de ikramlarımız olacak” dedi.

Gümüşhane Özel Eğitim Uygulama Merkezi müdürü Gürsoy Çavuşoğlu da Emniyet Müdürlüğünün geçtiğimiz yıl da buna benzer bir etkinlik düzenlediğini ve öğrencilerin büyük bir heyecanla programa katıldığını belirterek teşekkür etti.