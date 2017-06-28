Gümüşhane İl Özel İdaresi bayramlaştı

“Bayramlar yeni bir sayfa ve başlangıçtır”

İş akışının yavaşlamaması için erken saatte kurumun sosyal tesislerinde düzenlenen programda konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, “Rahmet, bereket dolu bir Ramazan ayını idrak ederek bayramı geçirdik. Bayramlar geçmişi, dargınlıkları, küskünlükleri unutmak açısından her zaman yeni bir sayfa ve başlangıçtır. İnşallah bundan sonraki her günümüz bayram edasıyla geçer” dedi.

“Ramazan’da hep dağlarda, arazide, sahadaydık, köylerimizin altyapı sorunları için mücadele ettik”

Özel İdare olarak Ramazan ayında hiç durmadıklarını, hiç vites küçültmediklerini kaydeden Akdoğan, “Hep dağlarda, arazide, sahadaydık. Köylerimizin altyapı sorunları için mücadele ettik, yayla yollarımızı açtık. Köylerimizde geri dönüş başladı. Artık göç eden köyler değil, göç alan köylerimiz var. Köylerde her bacadan duman tütüyor. Artık yaylalarımız dahi belli bir standarda kavuştu” diye konuştu.

“İlimizin kalkınması için hangi hamle ve faaliyet varsa orada Özel İdare’nin tuzu var”

Özel İdare’de çalışmanın ayrıcalık olduğunu ve tüm çalışanların elinden geleni yaptığını kaydeden Akdoğan, “Özel İdare çalışanları olarak vatandaşa su götürmek, önüne çıkan taşı ortadan kaldırmak bunlar da bir nevi hayır işleridir. Sadece köylerde değil, turizm merkezlerinde çalışma yapıyoruz, eğitime, tarıma katkı sağlıyoruz. İlimizin kalkınması için hangi hamle ve faaliyet varsa orada Özel İdare’nin tuzu var. Bu hepimizin gayretleriyle oluyor. Özel İdare’de hizmette sınır yoktur. Yol yaptık, su getirdik bitti diye bir şey yok. Standartlarımızı hep birlikte el ele vererek yükselteceğiz. Sayımız eskiye göre azaldı ama yaptığımız hizmetler artarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Çalışanlara iş güvenliği uyarısı

Genel Sekreter Akdoğan, kurumun yaptığı tüm çalışmaların ağır ve tehlikeli işler sınıfında olduğuna dikkati çekerek, çalışanlarını özellikle iş güvenliği konusunda “Herkes elinden gelen dikkati gösterecek, kazanın nerede, ne zaman, kimin başına geleceği belli olmaz” sözleriyle uyararak çok önemli olan bu konuda tüm çalışanların gereken hassasiyeti göstermelerini istedi.

Yol-İş 2 Nolu Şube Genel Sekreteri İlyas Kocaman ise kıdem tazminatıyla ilgili çalışmanın askıya alındığını belirterek, taşeron işçilerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Genel Sekreter Yardımcıları Selahattin Kocaman, Kemalettin Demirkıran, birim müdürleri, Yol-İş 2 Nolu Şube Genel Sekreteri İlyas Kocaman, Özel İdare Yol-İş İşyeri Temsilcisi Cevdet Şişman ve çalışanlar katıldı.