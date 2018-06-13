Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin emekçileri aynı iftar sofrasında buluştu

Programda işçilerle çay içen Vali Memiş, İl Özel İdaresinin çok güzel işlere imza attığını söyledi.

İl Özel İdaresi ve Yol-İş 2 Nolu Şube Başkanlığı ortaklığında kurumun sosyal tesislerinde düzenlenen yemeğin ardından programa katılan Vali Memiş, yaptığı konuşmada bütün Özel İdare çalışanlarıyla gurur duyduğunu özellikle ifade etti.

“Sizler sayesinde rekor seviyesinde işlere imza atıyoruz”

Gümüşhane’de 2 yıldır görev yaptığını hatırlatan Vali Memiş, “2 yıldır sizlerle beraber çalışıyorum ve çok güzel işlere imza attığımızı görüyorum. Hem yol yapımında hem içme suyunda hem de kırsal alana götürülen diğer bütün hizmetlerde Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin çok büyük emeği var. Bunu memnuniyetle görüyorum. Rekor seviyesinde işlere imza atıyoruz sizler sayesinde. Kamu kaynaklarını çarçur etmiyoruz, har vurup harman savurmuyoruz. Göreve geldiğimizde 33 milyon liralık bütçeyi 55 milyon liraya çıkardık. Kamu kaynağını hep vatandaşımızın hizmetinde kullanıyoruz” dedi.

“Köylere götürdüğümüz hizmetlerde emsal illerden çok daha iyiyiz”

Birlik ve beraberliğin bozulmaması temennisinde bulunan Vali Memiş, “İl Genel Meclisi üyelerimizle, muhtarlarımızla biz bir aileyiz. Herkesin yoğun talepleri var. Biz herkesin Özel İdaresiyiz, herkesin taleplerine açığız. Biz hiçbir köye, hiçbir kimseye ayrım yapmaksızın hizmet götürüyoruz imkanlarımız ölçüsünde. Gümüşhane’nin her tarafını altın kaplasak bile büyük kamu yatırımları olmazsa yaptığımız işin çok kıymeti olmaz. Bu büyük kamu yatırımlarını da Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yapıldığını görüyoruz. Köy yollarımız, içme sularımız, köylerdeki yapılaşma emsal illerden çok daha iyi. Temel altyapı hizmetleri açısından çok iyi durumdayız. Hepinizi tebrik ediyorum. Bunda sizin büyük emekleriniz var. Biz de almış olduğumuz bu kurumu daha iyi noktaya götürmek için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

“Gümüşhane İl Özel İdaresi az paraya çok iş yapan bir kurum”

Özel İdare’nin sadece şehrin sadece altyapı sorunlarını değil turizm altyapısıyla da uğraştığını dile getiren Vali Memiş, “Devletler artık şirket mantığıyla yönetiliyor. Kurumunuza sahip çıkın. Bu kenti turizme açacağız. Bu kentin turizmden para kazanmasını hedefliyoruz. Doğru yerlere para harcıyoruz. Gümüşhane İl Özel İdaresi az paraya çok iş yapan bir kurum. 320 köy, 5 ilçe, 430 yayla, 4 bin 400 kilometre yol ağı. Biz buralara hizmet götürüyoruz. 1,5 yılda 600 kilometre asfalt yaptık. Bu bir Türkiye rekoru. Bu yıl da aynı şekilde hizmetlerimiz sürecek” ifadelerini kullandı.

“Biz bir aileyiz”

Gümüşhane İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ise konuşmasında Özel İdare çalışanları olarak çok geniş ve meşakkatli bir alanda hizmet ürettiklerini belirterek, “Siz değerli çalışanlarımızla birlikte Ramazan ayının feyzini, bereketini tatmak üzere bir aradayız. Böyle büyük bir camia, büyük bir ailenin kaynaşması, birlik ve beraberliği için bir aradayız. Hepimizin evinde sıcak ve lezzetli yemekler pişiyor. Burada mütevazi şekilde lokmamızı paylaşmamız da ayrı bir güzellik. Özel İdare olarak şehir merkezlerinde eğitimden sağlığa, turizmden tarıma, gençlik spor hizmetlerine, köylerde, mahallelerde ve yaylalarda ise altyapı hizmetlerine yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Köylülerimize yönelik ihtiyaçları karşılamak üzere muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Özel İdare olarak biz bu çalışmalardan dolayı muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Onlarla da bir aileyiz” şeklinde konuştu.

“Karış karış ilimizin her köşesinde hizmetleriniz var”

Özel İdare’de çalışmanın meşakkatli bir iş olduğuna değinen Akdoğan, “Gümüşhanemizin yüzölçümü 6 bin 400 kilometrekare. Birçoğunuz karış karış ilimizin her köşesinde hizmetleriniz var. Bu zorlu coğrafyaya hizmet etmek biraz cefakarlık gerektiriyor. Biz halkımıza hizmet ediyoruz. Halka hizmet etmek aynı zamanda Hakk’a da hizmet etmektir. Rızkımızı helaliyle kazanıyoruz. Özel İdare’nin bir kuruşunu çerçöp etmiyoruz, doğru noktalara aktarıyoruz. Bu çalışmalarda en büyük emeği sizler, teknik kadromuz, birim müdürlerimiz sağlıyor, sendikamız da dolaylı olarak destek sağlıyor. Çalışanın hakkı zayi olmaz. Hiçbir çalışma yok olmaz. Çalışanı tarih yazar. Bütün organlarıyla İl Özel İdaresi, vatandaşlarımızın refahı, huzuru için elinden geleni yapıyor. Bunda birinci aktör sizlersiniz, sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bizler ne kadar çalışırsak devletimiz o kadar daim olur”

“Çalışmalıyız, yorulmamalıyız” diyerek yakın coğrafya ve dünyada yaşanan olayları herkesin takip ettiğine vurgu yapan Akdoğan, “Devlet olarak, millet olarak şanlı ecdadımızın bize bıraktığı eserleri ileriye taşıyabilmemiz, milletimizin, devletimizin bekasını sağlayabilmemiz için çalışıyoruz. Bizler ne kadar çalışırsak devletimiz o kadar daim olur. Özel İdare’nin bir lirasını bile tasarruflu kullanmamız gerek” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Birlik, beraberlik içerisinde olduk”

Türkiye Yol-İş Sendikası Trabzon 2 No’lu Şube başkanı Harun Erdoğan ise Gümüşhane’nin bölgede en iyi iller arasında olduğunu belirterek, “Burada Valimiz, Genel Sekreterimiz ve siz mesai arkadaşlarımızın birlik, beraberlik içerisinde olduk. Bundan sonra da aynı duygularla, aynı şevkle, aynı azimle devam edeceğiz. Herkes kendi işini yapacak. Biz işimizi yapmaya çalıştık. Taleplerimiz oldu olacak. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” şeklinde konuştu.

Programa Vali Okay Memiş, Genel Sekreter Ekrem Akdoğan, Genel Sekreter Yardımcıları Selahattin Kocaman, Kemalettin Demirkıran, Birim Müdürleri, Türkiye Yol-İş Sendikası Trabzon 2 No’lu Şube başkanı Harun Erdoğan, Şube Genel Sekreteri İlyas Kocaman ve İşyeri temsilcisi Cevdet Şişman ve kurumda çeşitli pozisyonlarda görev yapan işçi personel katıldı.