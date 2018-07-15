Gümüşhane Valisi Memiş’ten terör operasyonu açıklaması

PKK’nın sözde Karadeniz lideri ’Cudi Zaza’ kod adlı ‘Zeynel’ telsiz kodunu kullanan Mehmet Yakışır ile ’Rodi’ kod adlı Levent Dayan’ın dün gece Kürtün ilçesi Üçtaş köyüne bağlı Sarıtaş yaylasında süren operasyonlar sırasında etkisiz hale getirilmesinin ardından sabah saatlerinde ilçeye giden Vali Memiş, geniş katılımlı güvenlik ve durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Memiş, “Gece saat yarım civarında Kürtün ilçemiz Üçtaş köyünün Sarıtaş yaylası sırtlarında PKK terör örgütü mensuplarıyla Jandarma Özel Harekat mensuplarımız arasında sıcak temas sağlandı. Biz sayıları çok az olan Karadeniz bölgesindeki terör unsurlarını sürekli takip halindeydik. Yapılan istihbarat çalışması, eldeki bilgileri değerlendirdik. En son Giresun’da bir çatışma olmuş ve 2 terörist ölü ele geçirilmişti. Biz de kendi ilimizdeki değerlendirmeleri yaptık. Giresun Jandarma Bölge Komutanımız Hakan Saraç Paşa komutasında özellikle Gümüşhane İl Jandarma Komutanımız Cezayir Danışan ve ekibi ve Emniyet Özel Harekat ekiplerimizle birlikte dışardan gelen takviye kuvvetlerle birlikte çok önemli bir operasyon icra edildi. Ve neticede 2 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin birisinin ‘Cudi Zaza’ kod adlı ‘Zeynel’ telsiz kodu kullanan Mehmet Yakışır olduğunu hatırlatan Vali Memiş, “Uzun yıllar bu bölgede olan sözde Karadeniz sorumlusu olan terörist idi. Maalesef birçok eylem yaptılar ve bizim 13 güvenlik görevlimizin şehit olmasına yol açmıştı bu teröristin sorumlusu olduğu eylemler. Buna en son Eren Bülbül kardeşimizin eylemi de dahil” diye konuştu.

Çok önemli ve değerli bir operasyon gerçekleştirildiğini ve operasyonun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününe denk gelmesinin ayrıca bir değer kattığını kaydeden Vali Memiş, “Ben emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bizler 24 saat vatandaşımızın emrindeyiz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için devlet olarak 24 saat ayaktayız. Bu dağlar, bu yaylalar bizlerin. Dolayısıyla operasyonda emeği geçen bütün jandarma birliklerini kutluyor ve hepsine teşekkür ediyorum. Vatandaşımızın can ve mal emniyetini tesis etmek üzere yürüteceğimiz operasyonlar devam edecek” ifadelerini kullandı.

Vali Memiş bir soru üzerine bölgede operasyonun devam ettiğini, 2 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle işin bitmediğinin altını çizerek, “Alan hakimiyetini sağlıyoruz. Daha sonra meydana gelebilecek muhtemel olayları da önlemeye çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.