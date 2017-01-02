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02 Ocak 2017 15:47

Gümüşhane Valisi Okay Memiş yeni yılın ilk toplantısını İl Özel İdaresinde yaptı

Gümüşhane Valisi Okay Memiş yeni yılın ilk toplantısını İl Özel İdaresinde yaptı

02 Ocak 2017 15:47

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, yeni yılın ilk toplantısını İl Özel İdaresinde birim amirleri ile gerçekleştirdi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde düzenlenen toplantıya yeni atanan Vali Yardımcısı Murat Kahraman’la birlikte katılan Vali Memiş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’dan 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 planlaması hakkında bilgi aldı.
Toplantıda daha çok 2017 yılı içerisinde yapılacak çalışmalar ve mali durum gözden geçirilirken Vali Memiş, İl Özel İdaresi’nin yaptığı her çalışmanın turizm altyapısına destek olduğunu vurguladı.
Göreve geldikten sonra şehrin 320 köyünün neredeyse tamamını gezdiğini kaydeden Vali Memiş, yaptıkları istişareler sonucunda tüm köy yollarının 2 yıl içinde asfaltlanmasına karar verdiklerini, bu bağlamda 2017 yılında artacak KÖYDES ödenekleri ve merkezi idareden aktarılacak ek ödeneklerle köylerin ana yollarının asfaltlanmasına öncelik vereceklerini söyledi.
“İl Özel İdaresi kaynaklarından bir kuruş bile harcarken dikkatli olun” uyarısında bulunan Vali Memiş, “Herkes bu parayı çok dikkatli kullansın. Hep merkezi idareden kaynak bularak işlerimizi yaptık bu yıl. Özel İdaremize çok yük olmadık. KÖYDES ödeneklerinin bu yıl iki katına çıkarılması planlanıyor. Gelen ödeneklerle başta asfalt olmak üzere içme suyu ve diğer eksiklikleri büyük oranda tamamlarız. Biz bu şehri büyütmek ve geliştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” dedi.
Tüm projelendirme çalışmalarının kış mevsiminde tamamlanarak baharla birlikte şehrin şantiyeye döndürülmesini isteyen Vali Memiş, özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve yaz aylarını Gümüşhane’deki köylerde geçiren vatandaşların ev yapma talepleriyle ilgili çalışma yapılması talimatını verdi.

“81 il içinde isminde değerli bir madenden alan Gümüşhane’den başka bir il yok”
İlçelerde yapımı planlanan çalışmaların Kaymakamlar başkanlığında ki ilçe yöneticileriyle paylaşılmasını isteyen Vali Memiş, kent merkezinde ise Süleymaniye Mahallesine ağırlık verilmesini istedi. Vali Memiş, “Süleymaniye Mahallesi bizim için çok önemli. İl merkezinde paramızı harcayacağımız ilk yer Süleymaniye. 81 il içinde adını değerli bir madenden alan başka bir il yok. Tek il Gümüşhane. Müslüman Türkler ile Hristiyan Rum ve Ermenilerin yüzyıllarca birlikte hoşgörü içerisinde yaşadılar. Burayı bir Safranbolu, Beypazarı yapacağız. Baharla birlikte buralara ayağımıza çizmelerimizi giyerek hep birlikte gideceğiz, plana göre doğalgazın, elektriğin, telefonun nereden geçeceğini kararlaştıracağız. Vakit kaybetmeyelim. Doğru planlama yaparak inşaat sezonuyla bitirelim” dedi.
Limni Gölü ve Zigana dağında yapılan çalışmalara da değinen Vali Memiş, bölgedeki içme suyu ve kanalizasyon sorunlarının yaz sezonuna yetişmesini istedi. Bölgenin muhteşem bir coğrafya olduğunu dile getiren Vali Memiş, “Zigana bizim şehrimizin giriş kapısı. Hemen projelendirme çalışmalarına başladık. Limni Gölü ve Zigana dağı birbirine çok yakın. Yolunda yaptığımız beton ve parke çalışmasında sadece 850 metrelik bir kısım kaldı. Burayı da hemen tamamlayarak gerekli önlem ve tedbirleri aldıktan sonra Limni Gölünü yılın 12 ayı turizme kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Yukarı Kürtün grup yolunun da Karayollarına devri konusunda yapılan çalışmaları ısrarla takip ettiklerini kaydeden Vali Memiş, kent merkezinde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Gümüş Otel ve yanındaki hizmet binasının yıkılarak yerine ne yapılacağına dair önerileri aldı. Bu alana vizyon proje hazırlanması gerektiğine vurgu yapan Vali Memiş, buradaki önceliklerinin şehre değer katmak olduğunu belirterek, konuyla ilgili her kesimden görüş beklediklerini ifade etti.



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