İlk olarak Özcan mahallesindeki mezarlıkta şehit polis Cengiz Erkan, ardından Emirler mezarlığındaki şehit Asteğmen Murat Akçay, şehit er Murat Yıldız, şehit Komiser Yardımcısı Tamer Aktaş’ın kabirleri ziyaret edildi. Şehit ailelerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından dualar yaptırıldı.

Öğle namazı öncesinde de merkez Kemaliye Camisinde bütün şehitler için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Merkez Hasköy köyünde şehit Teğmen Recep Erdoğan’ın kabrinin ziyaretinin ardından Kelkit ilçesine geçilerek 15 Temmuz şehidi Servet Asmaz’ın ailesi ve şehit Teğmen Erdem Keskin’in kabri ziyaret edildi.

“Acınızın büyüklüğü karşısında her laf kifayetsiz kalır”

15 Temmuz şehidi Servet Asmaz’ın ilçeye bağlı Aksöğüt köyündeki baba ocağına gerçekleştirdiği ziyarette aile bireyleriyle bir araya gelen Vali Memiş, yaptığı konuşmada seçimle gelen hükümeti bertaraf etmek için kökü dışarda olan o terörist unsurlara karşı durmanın kamu görevlilerinin görevi olmasına karşın görevi olmadığı halde sırf vatandaşlık içgüdüsüyle, milli ve manevi değerlerle sokağa çıkmış olmasının çok büyük bir kadirşinaslık olduğunu belirterek, “Tarih bu arkadaşlarımızı yazacak. Anneciğim Allah senden razı olsun böyle bir evlat yetiştirdiğin için. Acının çok büyük olduğunun farkındayız. Acınızın büyüklüğü karşısında her laf kifayetsiz kalır. Allah Kur’anında şehitlerin Peygamberlik makamına yakın bir mertebe olduğunu söylüyor. Bizde bunu söylüyor ve iman ediyoruz. Eskiden sadece senin evladındı, artık yüce Türk milletinin tamamının evladı. Artık sizler de bize emanetsiniz. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Vali Memiş, şehidin ailesi ve çocukları için ev yapılması talebini ileten anne Hümeyra Asmaz’a çalışmanın başladığı bilgisini de verdi.

“Hain darbe girişimini milletimizin feraseti ile atlattık”

Kelkit’te şehit Teğmen Erdem Keskin’in kabrinin ziyaret edilmesiyle son bulan programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaklaşık 1 yıl önce gerçekleştiğini hatırlatarak, “Bu hain girişimi sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde, devletin yetkilileri ve özellikle milletimizin feraseti, dik duruşuyla atlattık. 249 şehidimiz var malum. Hepsine Allahtan rahmet diliyoruz” dedi.

“Şehitlerimiz sayesinde bu vatan dimdik ayakta”

15 Temmuz anma etkinliklerine bugün itibariyle başladıklarını kaydeden Vali Memiş, “15 Temmuz’a kadar her gün programlarımız devam edecek. 15 Temmuz’dan sonra da demokrasi nöbetlerine Allah nasip ederse devam edeceğiz. Şehitlerimiz sayesinde bu vatan dimdik ayakta. Şehitlerimiz, gazilerimiz sayesinde, o vatanperver evlatlarımız sayesinde bizler devlet olarak devam ediyoruz. İnsanlarımız huzurla hayatlarına devam ediyorlar. Onların hayatları pahasına verdiği mücadele sayesinde. Ben bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehit yakınlarına sabır diliyorum” diye konuştu.

“Şehitler yüce Türk milletinin evladı”

Şehitlerin, şehit olmadan önce sadece anne, babasının evladı iken şehit olduktan sonra yüce Türk milletinin evladı olduğunu vurgulayan Vali Memiş, “Onlar bizim evlatlarımız. Kabirleri ziyaret ediyoruz. Sürekli onlarla beraberiz. Şehit ailelerinin yanındayız her daim. Bütün protokol üyelerimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanımızla programımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş başkanlığında gerçekleştirilen ziyaretlere AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Emniyet Müdürü Orhan Kar, Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, ilgili kurum müdürleri katıldı.