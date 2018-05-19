Gümüşhane’de 19 Mayıs kutlamaları

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına kadar gerçekleştirilen yürüyüşle başlayan kutlama programında daha sonra Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Anıt önü programının ardından ana program 15 Temmuz Zafer Meydanında gerçekleştirildi. Burada günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan,

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 99.yıldönümünü kutladıklarını belirten Aslan, “Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs” dedi.

19 Mayıs’ın sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle millet ailesi içerisinde yerini almasının adı olduğunu kaydeden Aslan, "Türk genci, Türk istiklali ve Turü Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir gençler. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğumuz olmalıdır" diye konuştu.

Gençlik haftası nedeniyle düzenlenen “ecdada mektup” yarışmasında birinci olan mektubun okunmasının ardından Gümüşhane’nin yetiştirdiği ulusal ve uluslararası başarılar elde eden sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından oratoryo gösterisi gerçekleştirildi.

Gümüşhane Üniversitesi Halk Dansları ekibinin gösterisini sunmasının ardından spor gösterileri gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin spor gösterileri kapsamında ok attığı etkinlikte Gençlik Merkezi kültür-sanat faaliyetleri sergisinin gezilmesiyle program sona erdi.

Kutlama programı kapsamında akşam saatlerinde Gençlik Merkezi Salonunda Gençlik Şöleni düzenlenecek.

Programlara Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, kamu kurumlarının müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.