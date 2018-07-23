İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Okay Memiş başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı salonunda düzenlenen ve il yöneticileri ile yatırımcı kuruluşların bölge müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Memiş, 2018 yılında Gümüşhane’de 3 milyar 945 milyon 505 bin TL proje tutarlı iş bulunduğunu söyledi.

“Cumhurbaşkanımıza minnettarlığımızı ifade ediyoruz”

Gümüşhane’de en çok yatırımın Karayolları tarafından 498 milyon TL tutarla gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Memiş, “Yeni bir dönemi hep beraber yaşayacağız. Bölgemizde devam eden çok ciddi yatırımlar var. İlimiz adeta tüneller, duble yollar, baraj ve göletler şehri. 52 adet tünelle en fazla tünel olan iliz. Karadeniz bölgesinin GAP’ı Gümüşhane’de. Bunlardan dolayı Cumhurbaşkanımıza minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Dağların arkasında yaşayan insanları düşünen bir liderimiz var. Vatandaşlarımız da yapılan bu hizmetleri karşılıksız bırakmadı ve Türkiye ikinciliğiyle Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu güçlü bir şekilde ifade etti” dedi.

“Hepimiz mesai mevhumu gözetmeksizin Gümüşhane’nin çehresini değiştirmek için uğraşıyoruz”

Yeni sistemle ilgili 81 ilde olduğu gibi Gümüşhane’de de beklentilerin yüksek olduğunu ifade eden Vali Memiş, “Gayet iyi gidiyoruz. Çok çalışkan belediye başkanlarımız var. Emek veren tüm başkanlarımızı kutluyorum. Beldelerimizle beraber gece gündüz demeden vatandaşlarımız için çabaladığınızı ben valiniz olarak şahidim. Hepimiz mesai mevhumu gözetmeksizin Gümüşhane’nin çehresini değiştirmek için uğraşıyoruz. Amacımız Gümüşhane’de yaşayan insanlar başka yerde yaşayanlara imrenmesin istiyoruz. Hem il merkezi hem ilçeleri hem köylerde güzel hizmetlere imza attığımızı görüyoruz. Vatandaşlarımıza ağalık paşalık yapmak için değil onların emrindeyiz. Herkesi kucaklıyoruz. Harcadığımız kamu kaynağı herkesten toplanan vergilerle bize geliyor. O bilinçle vatandaşımızın emrinde olduğumuzu ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Memiş’in konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri sunu eşliğinde tek tek kürsüye gelerek il genelinde devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22.Bölge Müdürü Oğuz Kasap, 2018 yılında 28 adet taşkın koruma, 15 adet gölet sulaması, 13 adet yeni gölet teklifinde bulunduklarını söyledi.

Bu sırada söz alan Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, DSİ’nin yatırımlarını keyifle izlediklerini belirterek, uzun zamandır dillendirilen ama bir türlü proje aşamasına geçirilemeyen Deveboynu bölgesindeki suyun içme suyu olarak şehre kazandırılması konusunu ifade etti.

DSİ tarafından Gümüşhane’de yapımı devam eden Harşit Çayı ıslah projesinin de gündeme geldiği toplantıda Bölge Müdürü Kasap, bu yöndeki soruları “Yeni ihalede nereden başlayıp nasıl yapılacağı belirlendi. Yol haritamız hazır ve bu minvalde gideceğiz. Toparlayarak gideceğiz. İkmal ihalesi toparlayacağı için ilk gibi olmayacak” şeklinde cevaplandırdı.

Karayolları 10.Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ise Köstere-Gümüşhane arasındaki 42 kilometrelik yolun 11 kilometrelik Gümüşhane şehir geçişinden oluştuğunu, yolda yalnızca Kürtün yol ayrımı ve Torul köprülü kavşak projesinde işlerin devam ettiğini, diğer çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Bayramçavuş, Gümüşhane çevre yolunda açılış aşamasında olduklarını, lokal kesimler hariç 11 kilometrelik kısmın bittiğini ve yaklaşık 1 ay içerisinde hizmete açabileceklerini söyledi.

“Yeni Zigana tünelinde ağırlık şaftlar ve Trabzon tarafında”

Dünyanın en uzun 2, Avrupa’nın en uzun çift tüplü karayolu tünel olan 14,5 kilometrelik Zigana Tünelinde de çalışmaların şaft tünelleri ve Trabzon tarafında sürdüğünü dile getiren Bayramçavuş, “Burada 24 saat esasıyla çalışıyoruz. Trabzon tarafından her iki tüpte 2 bin 800 metre, Gümüşhane tarafından da 4 kilometre ilerledik. Şuanda şaftlarda çalışıyoruz. Daha kolay ve rahat olması için şaftları yapıyoruz. 3 ana şaftımız var. Bunların dışında 2 yedek şaftımız daha var havalandırma için. Şaftlar bittikten sonra Gümüşhane tarafından 4 kilometreden ilerlemeye devam edeceğiz. Şu anda 6 bin 800 metre yani yarısına yakının açtık” diye konuştu.

Zigana tünelinde dünyada bir ilk gerçekleşiyor

Yeni Zigana tünelin son derece fizibl ve fevkalade bir devlet projesi olduğunun altını çizen Bayramçavuş, “Şaftlarımız çok özel. Direk düzeye çıkmıyor. Yüzeyin birazcık altında yağmurdan, olumsuz hava şartlarından etkilenmesin diye dönüp soba bacası gibi temiz hava alıyoruz. Dünyada ilk defa uygulanan bir sistem bu” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane-Bayburt arasındaki 5 bin 900 metrelik Vauk tüneli, Gümüşhane-Kelkit arasındaki 5 bin 350 metrelik Pekün tünellerinde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bayramçavuş, İkisu-Şiran yolu üzerindeki Tersun dağı tünelinin projesinin ihale edildiğini, 5,5 kilometre olarak değerlendirilen tünelle birlikte 66 kilometrelik yolun 17 kilometre daha kısalacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurumlarının bölge ve il müdürleri ve kurul üyeleri katıldı.