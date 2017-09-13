Gümüşhane’de ‘Bal Sofrası’ etkinliği

Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan Köprü Kafe adlı işletmede gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Okay Memiş, Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan geçiş güzergahı üzerinde iklim ve mevsim geçişlerinin olduğu coğrafyadaki Gümüşhane’nin 320 köyü, 5 ilçesi, 440 yaylasındaki bitki örtüsü, flora ve faunasının çok büyük avantajlar sağladığını söyledi.

Arıcılar açısından çok çeşitli çiçek ve bitki örtüsüne sahip bir şehir olan Gümüşhane’de hem Gümüşhane Valiliği olarak hem de diğer kurumlarla bütün çiftçilerimizin yanında oldukları gibi arıcıların da yanında olduklarını kaydeden Vali Memiş, “Bal Türkiye’de çok riskli bir alan. Siz emek veriyor, masraf ediyorsunuz. Kilosunu 60-70 liraya mal ediyorsunuz adam 20 liraya bal satıyor. Piyasada böyle bir sorun var. Her ne kadar Bakanlık yasaklamış olsa da birtakım mecralarda bunları yapan yerler var. Bizim devlet olarak mücadele etmemiz gereken hususlardan birisi de sahte bal konusu” dedi.

“Kovan sayımızı 100 bine çıkarmak istiyoruz”

Gümüşhane Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen ise Gümüşhane’nin ballı bitkiler florası olarak Türkiye’nin en zengin illerinden birisi olduğunu, bu konuda zengin kaynakları olduğunu belirterek, “Kovan sayımız 62 bin civarında. Arıcılar Birliği çatısı altında ciddi projeler yapılıyor. Son yıllarda uyguladığımız projelerle organik arıcılığı ön plana çıkarmaya çalıştık. Gümüşhane’de kimyasal kullanımının yok denecek kadar az olması bizi organik bal üretimine yönlendirdi. Balın üretiminin yanında pazarlanması önemli. Biz de bu minvalde bir proje geliştirip DOKAP’a sunduk, kabul edildi” diye konuştu.

Amaçlarının kovan sayısını 100 bine yükseltmek olduğunu ifade eden Birşen, arıcıların konaklama yerleriyle ilgili sıkıntısının çözümü için konaklama yerlerinin tespitini yapacaklarını sözlerine ekledi.

Gümüşhane Arıcılar Birliği Başkanı Niyazi Gül ise bir ve beraber olmanın önemine vurgu yaparak, birlik olarak yaptıkları çalışmalardan ve Gümüşhane’deki arıcılık faaliyetlerinden bilgiler aktardı.

Arıcılıkta insanların aklına yalnızca balın geldiğini fakat çok değişik ürünleri daha olduğunu ifade eden Gül, bunların da ön plana çıkarılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

“Gümüşhane Balının Marka Yolculuğu projemiz onaylandı”

Üretimde sıkıntı olmamasına karşın üretim esnasında ve pazarlama konusunda bazı sıkıntıları olduğundan bahseden ve çözüm önerileri hakkında destek talep eden Gül, “Gümüşhane Balının Marka Yolculuğu projemiz onaylandı. Gümüşhane balının paketlenmesi tesisini kuracağız. Bunu pazarlamak için bal evi oluşturduk. Bal Evi’ni yapımında desteği olan DKMP Genel Müdürü Nurettin Taş’ın desteğiyle yaptık” dedi.

“Dünyaya balımızı tanıtmamız için üniversitemize ve akademisyenlerimize ihtiyacımız var”

Üye sayılarının 540, kovan sayılarının da yaklaşık 62 bin olduğunu, Gümüşhane’de yıllık bal üretim ortalamasının iklime bağlı olarak 600-800 ton arasında olduğunu ifade eden Gül, “Bu rakam gezginci arılarla bin tonu bulmaktadır. Bu yabana atılacak bir rakam değildir. Bunun değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması gerektiğini düşünüyor, dünyaya balımızı tanıtmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada Üniversitemize ve akademisyenlerimize ihtiyacımız var. İlimiz ballı bitkiler florasının tespitinin yapılması, bal kalitesinin tahlillerle rapor haline getirilip yayınlanmasını arz ediyoruz. Bunun çok faydası olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Arıların arıcıların ayıdan korunması için devlet destekli güneş enerjili çit sistemleriyle korunmalarını talep eden Gül, Gümüşhane turizmine de Arıcılar Birliği olarak destek vermek istediklerini deklare etti.