Gümüşhane’de büyükbaş hayvan sayısı son 20 yılın zirvesinde

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, 1998 yılında 90 bin büyükbaş hayvan sayısı olan Gümüşhane’de bu rakamın 2016 yılı sonu itibariyle 68 bin düştüğünü, 2018 yılı Temmuz ayı itibariyle ise kayıtlı ve küpelenen büyükbaş hayvan sayısının 93 bin başa ulaştığını ve bu rakamın son 20 yılın en yüksek rakamı olduğunu söyledi.

“Verilen destekler ve yürütülen projeler ile son yıllarda hayvan varlığımızda ciddi artışlar yaşanmıştır”

Son yıllarda hayvancılıkta sürdürülebilirliği sağlamak bakımından buzağı kayıplarını önlemek ve hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek amacıyla İl Müdürlüğü olarak ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Birşen, “Bakanlığımız 2018 yılını ’Buzağı Kayıplarını Önleme Yılı’ ilan etti. Son yıllarda Bakanlığımızın uyguladığı doğru politikalar özellikle buzağı desteklemesinin artırılması, yem bitkilerine verilen desteklemeler, İl Özel İdare destekli yapılan projelerle, buzağı ölümleri yüze 2,5 seviyesine düşmüştür. Son bir yıl içinde buzağı ölümlerinin önlenmesi için il, ilçe ve köylerde hayvan hastalıkları ile mücadele, buzağı ölümleri, gebe hayvan bakım ve besleme, hayvanlarda aşılamanın önemi, ahır temizliği ve hijyeni gibi önemli konularda eğitimler düzenleyerek üreticilerimiz bilgilendirilmiştir. Verilen destekler ve yürütülen projeler ile son yıllarda hayvan varlığımızda ciddi artışlar yaşanmıştır” dedi.

“Ot meselesini ilimizde büyük oranda halletmiş durumdayız”

Hayvancılık işletmelerinde en yüksek girdinin yem bitkisi olduğunu, bu bağlamda Gümüşhane’de ot meselesini yem bitkisi ekili alanlarla ve mera ıslahlarıyla ciddi oranda hallettiklerini dile getiren Birşen, “Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ile Cihan Pektaş’ın verdiği desteklerle İl Özel İdare kaynakları ile sağlanan yem bitkisi tohum desteğiyle yonca, korunga, fiğ, silajlık mısır, yem bezelyesi ekimleri yapıldı. Yem bitkileri ekili alanımız arttı. Ot meselesini ilimizde büyük oranda halletmiş durumdayız. Yıllardan beri söylemiş olduğumuz Türkiye’de et meselesi, ot meselesi ne kadar otun varsa o kadar etin olur sloganıyla yola çıktık. Ekilmeyen alanlarımızı İl Özel İdare’den sağladığımız desteklerle yem bitkisi ektik. Ot ve yem bitkisi üretimimiz son yılların zirvesine çıktı. Buna bağlı olarak da hayvan sayılarımızda önemli artış gerçekleşmiştir” diye konuştu.

Özellikle son 2 yılda Gümüşhane tarımına ciddi yatırımlar yapıldığını, Bakanlığın verdiği yüzde 50 ahır desteklemeleriyle modern ahırların sayısının her geçen arttığını kaydeden Birşen, bu desteklerle besiciliğin cazip hale geldiğini, hayvancılık yatırımlarına yapılan desteklerle hayvan sayısını ciddi oranda artırdıklarını ifade etti.

“Hayvan sayımızın artışının devam edeceğini umuyorum”

Yine bu bağlamda son yıllarda hayvan hastalıklarıyla mücadelede yüzde 100 başarı sağladıklarının altını çizen Birşen, “Özellikle son 3-4 yılda bu mücadelede oranı yüzde 100’e çıkardık. Tüm hayvanlarımız aşılandı, küpelendi, kayıt altına alındı ve TÜRKVET sistemine kaydedildi. Bu konuda gelecekte hayvan sayımızın artışının devam edeceğini umuyorum. Son yıllarda mera ıslah projelerini de artırdık. Meralardan da yeterince faydalandığımız ölçüde hayvancılığımızın daha da gelişecektir. Bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Kelkit’e entegre et tesisi için çalışmalarımız başladı”

Gümüşhane’nin en büyük ilçesi konumundaki Kelkit’te Tarıma Dayalı Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi kurulması için son aşamaya geldiklerini, bunun yanısıra Kelkit’e et entegre tesisi kurulmasının da gündemde olduğunu hatırlatan Birşen, “Entegre et tesisi kurulması bölgeye marka değeri sağlayacak. Ayrıca Kelkit döneri önemli bir değerimiz. Bunu markalaştıracağız. Biz Türkiye’nin batısına canlı hayvan göndereceğine işlenmiş eti göndererek hem ilimize katma değer sağlayacak hem de istihdam sağlamış olacağız” diye konuştu.

“300 koyun projesiyle küçükbaş hayvan varlığı 20 bin daha artacak”

Gümüşhane’de kamuoyunda “300 koyun” olarak bilinen projenin son durumunu da anlatan Birşen, şunları söyledi: “Koyunculuk meraya dayalı bir hayvancılık kolu olduğundan koyunculuğun yapılabilmesinin ilk şartı meradır. 300 Koyun Projesi’ olarak bilinen ‘Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi’ kapsamında ilimize 26 kontenjan verilmişti. Bakanlığımız bu kontenjanı 72’ye çıkarmış olup, 40 üreticimiz gerekli evraklarını teslim ederek işlemleri tamamlanmıştır. Şuanda küçükbaş hayvan sayımız 44 bin civarındadır. 300 koyun projesi hayata geçince küçükbaş hayvan sayımız 20 bin daha artmış olacak.”