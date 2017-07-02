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02 Temmuz 2017 08:43

Gümüşhane’de esrarengiz olay

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tamzı köyü kırsalında yaklaşık 30 koyun birbiri ardında uçurumdan atlayarak telef oldu.

Gümüşhane’de esrarengiz olay

02 Temmuz 2017 08:43


Geçtiğimiz günlerde meydana geldiği değerlendirilen ve bugüne kadar sahibi bulunamayan koyunlar için Tamzı köyü muhtarı Alim Yılmaz çağrıda bulunurken, koyunların kendiliğinden mi düştüğü yoksa birisi tarafından mı atıldığı ise kafalarda soru işareti oluşturdu.


İki gün önce olayı duyduklarını ve gelip bölgeyi incelediklerini kaydeden muhtar Yılmaz, köyün Nazlıçayır bölgesinde bulunan ve yüksekliği 15 metreyi geçen kayalıkların dibinde incelemelerde bulundu.



“Çevre köylere haber verdik, hiç kimsenin koyunu kayıp değil”


Yolda koyunlarının yününü bulunca kafasında soru işaretleri oluşan Yılmaz, esrarengiz olarak nitelendirdiği olayı şöyle anlattı: “Köyümüzün Nazlıçayır bölgesi kayalıklarında esrarengiz bir şekilde 20-30 koyunun leşi tesadüfen görüldü. İki gün önce bir arkadaş görünce bize haber verdi. Arkadaşlarla gelip hayvanların yanına indik. Bir türlü olayı çözemedik. Çünkü çevre köylere haber verdik, hiç kimsenin koyunu kayıp değil” dedi.


Koyunların kimin olduğunun belli olmadığını ve ne şekilde düştüklerinin de belli olmadığına değinen Yılmaz, “Kurt mu sıkıştırdı, kendileri mi atladı, birilerimi çalıp getirip etini alıp leşini attı hiçbir şekilde belli değil. Sadece postları kaldı. Leşlere ait pek fazla bir şey yok. Hala araştırıyoruz. İnşallah sahipleri bir yerden çıkar” ifadelerini kullandı.




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