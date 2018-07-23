Gümüşhane’de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Okay Memiş başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erdem, İŞKUR Gümüşhane İl Müdürü Hikmet Kaya, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantının başlangıcında sunum eşliğinde konuşan İŞKUR Gümüşhane İl Müdürü Hikmet Kaya, 2018 yılı ilk 6 aylık dönemde kurumu tarafından düzenlenen aktif işgücü programlarının değerlendirilmesi, aynı dönemdeki Toplum Yararına Programlarının değerlendirilmesi, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik projesi kapsamında gerçekleştirilen istihdamlar ve diğer gündem maddeleri hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesinin ardından yaptığı değerlendirmede turizm, madencilik, tarım ve hayvancılığın istihdamın birer parçası olduğunu belirten Vali Memiş, “Bu sene yeni turizm destinasyonlarıyla ziyaretçi sayılarımız arttı. Yaptığımız turizm faaliyetleriyle istihdamı sağlarken esnafımızın da daha fazla kazanımlarını sağlayacak işlere imza atmaya çalışıyoruz” dedi.

Gümüşhane esnafının, tüccarının, sanayicisinin ve Gümüşhanelilerin geçim standartlarını yükseltmeyi her zaman düşündüğünü ifade eden Vali Memiş, “Köylerin yollarını yapıyorsak, istihdam için yapıyoruz. Daha iyi daha modern ve daha iyi yaşanılabilir bir modern kent olması için yapıyoruz. Yaklaşık 5 bin olan kamu görevlisi sayısını 10 bine çıkarma hedefimiz var. Turizm destinasyonlarını ilimizde başarırsak kamu görevlileri gelip kaçmayacak. Onbinlerce, yüz binlerce insan Gümüşhane’ye gelecek. Bunlar hepsi esnafa katkı demektir. Ben her günümü bunları düşünerek geçiriyorum. Sokakta yürürken dükkanın içine bakıyorum, müşterisi var mı yok mu diye. Bunun sorumluluğunu yüreğimde hisseden bir insanım. Esnaf günü iyi kapatırsa mutlu olur, ben de mutlu olurum” şeklinde konuştu.

“Yaptığımız her çalışma istihdama ve vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmaya yöneliktir”

Esnafın para kazanmasının şehre huzur getireceğini vurgulayan Vali Memiş, “Siz huzuru sadece polisiye tedbirlerle sağlayamazsınız. Ben bu bilinçle, iliklerime kadar hissediyorum. Yaptığımız her çalışma istihdama ve vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmaya yöneliktir. Dünyanın ve Türkiye’nin yaşadığı konjoktürel dalgalara rağmen Gümüşhane’de göreceli olarak daha ileriye gideceğiz, ben bunu hissediyorum. Özellikle turizmle beraber, madencilik ve diğer konularla beraber daha iyiye gideceğimize olan inancım tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve öncülüğünde yapılan büyük yatırımlar, bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır. Bir-iki yıl içerisinde tamamlanacak tüneller, duble yollar ve hava alanı ile birlikte Gümüşhane Türkiye’nin en şirin en yaşanılabilir en güzel turizm merkezinden birisi olacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum” diye konuştu.