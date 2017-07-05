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05 Temmuz 2017 17:12

Gümüşhane’de kadınlar yaylada kayboldu

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yoğun sis nedeniyle yayla yolunda kaybolan kadınlar sabaha kadar süren arama çalışması sonucunda bulundu.

Gümüşhane’de kadınlar yaylada kayboldu

05 Temmuz 2017 17:12


Edinilen bilgiye göre Kürtün ilçesi Beytarla köyü Aksu Yaylası’ndan Yazlak Yaylası’na gitmek üzere yola çıkan Ayşe Bodur (30), Emine Kara (50) ve Fadime Yel (70), havanın kararması ve aniden çöken sisten dolayı yollarını bulamayarak kayboldu.


Gece yarısı yapılan ihbarların ardından harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma ekibi, Jandarma ekibiyle birlikte AFAD Merkezi’nin koordinasyonunda arama-tarama çalışmalarına başladı.


Gece yarısı başlatılan ve sabaha kadar süren çalışmalar sırasında sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düşerken, büyük ve engebeli arazide gerçekleştirilen arama-tarama çalışmaları sonucunda kadınlara sabah saat 06.30’da Yazlak Yaylası Eşşek Meydanı mevkiinde ulaşıldı.


Kadınların geceyi bir taş kovuğunda geçirdiği öğrenilirken, yaylaya yakın olmalarına rağmen sis nedeniyle bir türlü doğru yolu bulamadıkları, ters istikamette ilerledikleri öğrenildi.


Bulunan vatandaşlar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapılarak Aksu Yaylası’ndaki evlerine götürüldü.




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