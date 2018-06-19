Gümüşhane’de köy muhtarları imar barışı hakkında bilgilendirildi

Valilik Toplantı Salonunda Vali Okay Memiş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılacak verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorununun çözümü amaçlanan ‘İmar Barışı’ projesi hakkında merkeze bağlı 93 köyün muhtarları bilgilendirildi.

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak yapılmış binaları kapsayan ve müracaatların yalnızca e-devlet üzerinden yapılacağı uygulama için katılımcılara sinevizyon eşliğinde bilgi verilmesiyle başlayan toplantıda Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Katip Çiçek, soruları ve merak edilenleri katılımcılarla paylaştı. Çiçek, müracaatların 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edeceğini belirterek hedeflerinin vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınarak kayıt altına alınması yoluyla bu yapılarak yasallık kazandırmak olduğunu sözlerine ekledi.

Çiçek, yapı kayıt belgesinin bedelinin ise konutlar için yapının bina inşaat bedeli ile yapının emlak bedelinin yüzde 3, ticari alanlarda ise yüzde 5 olarak düzenlendiğini hatırlatarak, yapı kayıt belgesinin, elektrik, doğalgaz ve su abonelileri için istenen yapı kullanım belgesine denk bir belge olduğunu ifade etti.

“Gümüşhane yaylalarında yaklaşık 6 bin 500 kaçak yapı stoku var”

Toplantıda konuşan Vali Memiş, uygulamanın hem Gümüşhane hem de 81 ildeki kırsal ve kentsel yapılaşmalarla ilgili olarak hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Biz Türkler dünyada çok önemli bir millet ve medeniyetiz. Ancak kentleşme konusunda biraz sorunlarımız var. Orta Asya’dan göçebe bir toplum olarak Anadolu coğrafyasına göçtüğümüz için hala yaylacılık, göçerlik devam ediyor. 2018 yılına geldiğimiz halde özellikle yaylalarımızda başıboşluk, çok ciddi sorunlar olduğu muhakkak. Yaylalar bizim çok ciddi doğal güzelliklerimiz. Türkiye’nin coğrafi olarak en güzel illerinden birisi Gümüşhane. Bütün yayla ve köylerimiz olağanüstü güzellikte. Ancak bu yaylalar ilerde bizim için turizmde çok ciddi bir gelir kaynağı olacakken sadece Gümüşhane’de yaklaşık 6 bin 500 kaçak yapı stoku var. Normal şartlarda bunların yıkılması gerekiyor. Ama ne yıkmak mümkün ne de düzeltmek mümkün. Bunun formulize edilmesi lazım” dedi.

Gümüşhane Merkez ilçe köylerinin temel altyapı hizmetleri açısından çok iyi durumda olduğunu hatta diğer illerle mukayese edildiğinde de çok iyi durumda olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Bütün köy yollarımız bu coğrafi zorluklara rağmen asfalt. Bir liraya 5 liralık iş yapıyor, kamu kaynağını çarçur etmiyoruz. Hizmetlerin önceliğini düşünmemiz lazım” diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Çoruh AKSA Elektrik İl Müdürü Muhammet Özkurt tarafından bilgilendirme yapıldı.