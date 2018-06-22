Kurumlararası Halı Saha Futbol turnuvası sona erdi. Turnuvayı Gümüşhane Belediyesi futbol takımı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da namağlup bitirerek şampiyon oldu.

Gümüşhane Belediye Başkanlığı Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan Gümüşbal Halı sahada düzenlenen turnuvada final müsabakasında Milli Eğitim takımını 6-1 yenen Gümüşhane Belediyesi takımı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da namağlup olarak turnuvayı şampiyon tamamladı.

Toplam 401 gol atılan turnuvada en çok gol atan sporcu Milli Eğitim Müdürlüğü takımından 31 golle Ahmet Aydın, en az gol yiyen kaleci KYK takımından Ahmet Ersoy, en centilmen takım da AFAD takımı oldu.

Final maçını AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse ve seyircilerle birlikte portatif tribünde izleyen AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, ödül töreninde yaptığı konuşmada sporun kaynaşma, dayanışma ve centilmenlik olduğunu belirterek, sporun artık dünyada ülkelerin tanıtımının en iyi aracı olduğunu kaydetti.

Kendisinin 12 yıldır Gümüşhanespor’un onursal başkanlığını yaptığını hatırlatan Akgül, “Çabalıyoruz, çabalıyoruz ama bir türlü bir üst tura çıkamıyoruz. Bu yılı artık kurumsallaşma yılı olarak ilan ettik. Şuan itibariyle takımımızda gençleştirme ve kurumsallaşma hamlesi başlattık. İnşallah Ziya Doğan’la birlikte bu yıl gençlerin özlemini gideceğiz” dedi.

Gümüşhane Vali Yardımcısı Aytaç Akgül de turnuvaya katılan her takım ile final oynayan ve şampiyon takımı tebrik ederek, “Bu turnuvalar kurumlararası kaynaşma, birlik, beraberlik ve toplumsal kaynaşmanın bir aracıdır. Bu turnuvanın da bu amaçlara ulaştığını düşünüyorum” diye konuştu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise konuşmasında dört yıldır sürdürdükleri bu geleneği devam ettireceklerini belirterek, “Önemli olan şampiyonluk değil, centilmenliktir. Kazanan centilmenlik oldu. Katılan tüm takımlar şampiyondur. Herkesi tebrik ediyorum. Kurumlarımıza, sporcularına ve seyircilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Turnuvanın kaybedeni olmadığını kaydeden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan da “Neticede bir takım şampiyon olacaktı” diyerek turnuvanın şampiyonu Gümüşhane Belediyesi takımını tebrik etti.

Etkinlik turnuvada dereceye giren takımlara kupalarının, katılımcı takımlara plaketlerinin, karşılaşmaları yöneten hakemlere ve diğer katkı sağlayanlara plaketlerinin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.