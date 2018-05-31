Gümüşhane’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okuma-yazma seferberliği kapsamında açılan kursların sertifika töreni düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Salonunda düzenlenen törende tamamı kadınlardan oluşan kursiyerler belgelerini aldı.

Burada yaptığı konuşmada okuma-yazma seferberliğinin birinci ayağının tamamlandığını, Gümüşhane’de bir öğrenci bile olsa bir öğretmen görevlendirerek kursları açtıklarını kaydeden İl Mili Eğitim Müdürü Seydi Doğan, “3 ay öncesinde 6 bin 214 olan okuma yazma bilmeyen kişi sayısı şuanda yapılan çalışmalarla 4 bin 716’ya inmiş durumda. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Arzu ettiğimiz hedef bunun sıfıra indirgenmesidir. Bu kapsamda bin 498 kursiyerimiz okur-yazar haline geldi. Bu kursiyerlerimizin 1.ve 2.kademeleri tamamlayıp açık ortaokul ve açık liseyle hayat boyu öğrenme kapsamında bu eğitimlerini devam ettirmeleri bizim en büyük arzumuz. Kısa bir sürede yaklaşık bin 500 kişiyi okur-yazar hale getiren tüm öğretmenlerimizi ve bu süreçte görev alan tüm yöneticilerimizi, özgüven ve cesaretleriyle bu sürece katılan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Kursu başarıyla tamamlayan 62 yaşındaki Elmas Yeşil ise hiç pes etmeden devam edeceğini, şuanda okuma yazmayı öğrendiğini hedefinin açık ortaokulu da bitirmek olduğunu söyledi.

Bütün kitaplarını okuduğunu kaydeden ve niçin bu kadar geciktiğini de cevaplandıran Yeşil, “Eskiden böyle kolay değildi bu işler. Açılır açılmaz fırsatı değerlendirdik. 3 çocuğumun üçü de üniversite mezunu. Çocuklarımı okuttum şimdi sıra bende” diye konuştu.

Törene katılan kurum müdürleri tarafından belge, kitap ve karanfillerini alan kursiyer kadınlar daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.