Gümüşhane’de organik arıcılara bir ton petek desteği

Proje kaynakları ile alınan bir ton organik temel petek kurumun hizmet binası bahçesinde düzenlenen törenle Merkez’e bağlı Yitirmez köyündeki 8, Çaltılı köyündeki 1, Yeşildere köyündeki 1, Aktutan köyündeki 1, Torul ilçesi Gümüştuğ köyündeki 4, Dedeli köyündeki 2, Köse ilçesi Övünce köyündeki 3, Altıntaş köyündeki 1 ve Kelkit ilçesinde Merkezdeki 1 ve Gödül köyündeki 1 olmak üzere toplam 23 organik arıcılık işletmesine teslim edildi.

“Hedefimiz 2023 yılında 100 organik arıcı ile 100 ton organik bal”

Törende yaptığı konuşmada Gümüşhane’nin gerek arıcılık yönünden gerekse flora zenginliği bakımından bölgede önemli bir yer tuttuğunun kaydeden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, “Hedefimiz ilk etapta 50 organik arıcıya ulaşmak olup 2023 yılında 100 organik arıcı ile 100 ton organik bal elde etmektir” dedi.

Gümüşhane’nin 500 metreden 3 bin metre rakıma kadar uzanan değişken topografyası ve güneydoğusundaki karasal iklim, kuzeyindeki Karadeniz iklimi arasında kalmasının mikro düzeyde flora açısından çok zengin birçok vadi ve havzanın oluşmasına sebep olduğunu ifade eden Birşen, “Bu flora zenginliği ile kirlenmemiş olan kaynaklarımızda dikkate alındığında ilimizde üretilen balın organik bal olarak pazarlanması için önemli bir fırsat ortaya çıkıyor. İŞGEM’de Arıcılar Birliğimize tahsis edilen alanda ‘Gümüşhane Balının Marka Yolculuğu’ projesi ile DOKAP kaynaklarından bal dolum tesisini bu yıl müdürlüğümüz tarafından hizmete açılacaktır. Burada amacımız Gümüşhane balının paketlenmesi, ambalajlanması ve markalaşarak pazarlanabilmesini artırmak” diye konuştu.

Dağıtım törenine İl Müdür Yardımcısı Metin Yalvaç, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Özhan Özen, Ziraat Odası Başkanı Adem Okur, Arıcılar Birliği Başkanı Niyazi Gül ve organik arıcılık yapan üreticiler katıldı.