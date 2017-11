Gümüşhane’de şehit polis Yaşar Yavaş adına kütüphane açıldı

Yeni Mahalle’de bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda kurulan kütüphane Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ÇOGEP projesi kapsamında yaptırıldı.

Kütüphane açılışı öncesinde sınıfları gezen ve öğrencilerle sohbet eden Vali Memiş, açılış kurdelesini kestikten sonra kütüphane hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Memiş, açılışta gazetecilere yaptığı açıklamada örnek bir kütüphane olduğunu belirterek İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

“Bu çalışmaları artırarak devam etmeliyiz”

Gümüşhane’nin 81 il içerisinde asayiş olayları açısından Türkiye’nin en güvenli illerinden birisi olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Asayiş açısından Türkiye’nin en güvenli illerinden birisi olmamız nedeniyle biraz daha bu projelere ağırlık vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Emniyet Müdürümüzden bu tür projelere yoğunlaşmalarını talep edelim. Sosyal alanlarda başka projeler de olabilir. Burası güzel bir çalışma olmuş. Bunu artırarak devam etmeliyiz” dedi.

“Teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmek istiyoruz”

Temel kamu hizmetleri açısından yeterli ve eğitim düzeyi yüksek bir il olduklarını, sadece standart milli eğitim politikası haricinde Valilik olarak kodlama projesi, DynED projeleri de yürüttüklerini belirten Vali Memiş, “Teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmek istiyoruz. Milli ve manevi değerlere sahip gençler yetiştireceğiz ama aynı zamanda çağı yakalamış, ilimle, bilimle bezenmiş, dünyadan geri kalmamış, hamasetten uzak nesiller yetiştirmek durumundayız. Bunun için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

Bu çalışmaların devam edeceğini dile getiren Vali Memiş, “Çocuklarımıza ne kadar değer verirsek, onlar için ne kadar iş üretirsek biz o kadar kendimizi mutlu görüyoruz. Dünya da bu konu üzerine çalışıyor. Tüm gelişmiş ülkeler nesilleri nasıl eğitiriz diye bakıyorlar. Bilgiyi kullanan, bu bilgiyi üretime geçiren, hayatına katan nesiller ve eğitim sistemleri üretmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlar için çalışan bir emniyet, jandarma teşkilatı var”

Polis ve jandarmanın vatandaşların can, mal ve namus emniyeti için gece gündüz görevde olduklarını ifade eden Vali Memiş, şunları söyledi: “Yıl içerisinde olumsuz bir olay, özellikle terör olayı yaşamadık. Bunda en büyük etken Jandarma ekiplerimiz, emniyet güçlerimiz ve diğer timlerimiz Nisan ayından beri her hafta arazideydiler. Kış şartlarında başka programlarımız var. Tüm ekiplerimize Gümüşhane halkı adına teşekkür ediyorum. Özveriyle operasyonlar yürüttüler. Hem terör örgütü mensuplarına hem de olumsuz suç işleme ihtimali olan insanlara göz açtırmadılar. Hem FETÖ’yle mücadele de hem PKK ile hem de diğer terör örgütleriyle mücadelede çalışmalarımız devam ediyor. Bizler evlerimizde rahat bir şekilde otururken onlar 24 saat esasına göre görev yapıyorlar kendi hayatlarını hiçe sayarak. Çok eskilerden kalan polisin, askerin o ürkütücü görüntüsünden ziyade halkın polisi, halkın jandarması, halkın askeri olması çok önemli. Emniyet teşkilatı da jandarma teşkilatı da içerisinde odaklanan FETÖ örgütüyle büyük bir mücadele içerisinde. İçimizdeki ihanet şebekesine bulaşmış olan o unsurları temizlemeye devam ediyoruz. Temizlendikçe güçleniyoruz. Biz polisimizi vatandaşımızın yanında görmek istiyoruz. Polisle vatandaşımızı her zaman birlikte görmek istiyoruz. Vatandaşlarımızdan da bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Kendileri için çalışan bir emniyet, jandarma teşkilatı var. Bu irtibat ne kadar iyi olursa bizler de suç ve suçluyla mücadeleyi çok daha iyi yaparız”

Açılış programına Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erdem, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Bakkallar Odası Başkanı Leyla Bostancı, kurum müdürleri, milli eğitim ve emniyet müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Adı kütüphaneye verilen Şehit Özel Harekat Polisi Yaşar Yavaş, Gümüşhane’de 6 yıl görev yapmış, geçici görevle gittiği Şırnak’ın Silopi ilçesinde 5 Nisan 2016 tarihinde terör örgütü mensuplarının düzenlediği saldırıda şehit olmuştu. Yavaş, Rize’nin Pazar ilçesi Duygulu köyü nüfusuna kayıtlıydı.