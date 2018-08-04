Tarımsal üretim açısından oldukça önemli olan solucan gübresinin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) işbirliğinde yürütülen ‘Solucan Gübresinin Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi’ne müracaat eden çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kurumun toplantı salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına Tarım ve Orman İl Müdür Vekili İbrahim Murathan, Müdür Yardımcısı Metin Yalvaç, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Özgür Oytun Ören, il ve ilçelerde solucan gübresi üretim tesisi kurmak isteyen çiftçiler katıldı.

Türkiye’de son yıllarda gittikçe popülerleşen solucan gübresi üretimine olan talebin giderek arttığını belirten İl Müdür Vekili Murathan, solucan gübresi üretiminin Gümüşhane’de yeni bir sektör olduğunu ifade ederek, “Solucan gübresi üretiminin artırılması, çiftçilerimizin kimyasal gübreden organik gübreye geçişini kolaylaştıracak. Birim alanda daha fazla ürün alınarak çevre ve toprak kirliliği de bu üretimlerle azalacaktır. Proje kapsamında İl Müdürlüğümüz ve DOKAP tarafından başvurusu uygun görülen yararlanıcılara, solucan gübre tesisi için satın alacakları, solucan besleme ünitesi, solucan yemi ve solucan için 30 bin TL’ye kadar hibe desteği verilecektir” dedi.

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte kırsalda faaliyet gösteren çiftçi ailelerinin sosyo-ekonomik açıdan kalkınmalarını amaçladıklarını belirten Murathan, “Önemi her geçen gün artan solucan gübresi üretiminin ilimizde yaygınlaştırarak alternatif bir üretim kolu haline gelmesi amacıyla proje 3 yıl boyunca İl Müdürlüğümüz tarafından takip edilecek. Bu alanda yatırım yapmak isteyen üreticilerimize kurum olarak gereken her türlü destek sağlanacak” diye konuştu.

Toplantıya katılan çiftçilere solucan, solucan gübresi, üretilecek gübrenin pazarlanması, kompost çeşitleri, kompost-mama nasıl hazırlanır, makine ve ekipmanları kullanması konularında detaylı sunumlar yapılarak toplantı soru-cevap kısmı ile son buldu.