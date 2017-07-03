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03 Temmuz 2017 22:22

Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü

Gümüşhane’de akşam iş çıkışı eve gitmek isteyen lise öğrencisi, bölünmüş yolda karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü

03 Temmuz 2017 22:22


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Övündü köyünde ailesiyle birlikte kalan 20 yaşındaki Gümüşhane Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Abdullah Kaçan, stajını yaptığı turistik tesiste mesaisini bitirdikten sonra köyündeki ailesinin yanına gitmek istedi. Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde köyün durağına yakın bir noktada bölünmüş yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Kaçan’a, Ahmet Oğuz Ş. idaresindeki 28 EN 834 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan Kaçan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.




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