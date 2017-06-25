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25 Haziran 2017 17:20

Gümüşhane’de trafik kazası: 6 yaralı

Gümüşhane’de meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobilde bulunan aynı aileden biri ağır, 6 kişi yaralandı.

Gümüşhane’de trafik kazası: 6 yaralı

25 Haziran 2017 17:20


Edinilen bilgiye göre Ankara’dan eşinin memleketi Gümüşhane’ye gelen ve TRT Dış Yayınlar Daire Başkanlığı’nda çevirmen olarak görev yaptığı öğrenilen İsmail Emin (47) yönetimindeki otomobil 06 GKM 69 Gümüşhane-Trabzon karayolunun İkisu köyü yol ayrımında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.


Kazanın etkisiyle bölünmüş yolun ortasındaki refüjde bulunan korkulukları aşarak karşı şeride geçen otomobilde bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve emniyet ekipleri sevk edildi.


Sürücü Emin ile eşi Hilal ve çocuklarından Fatime Seydigül (2), Aytulan Çolpan (14), Hatice Aycahan’ın hafif yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı kazada durumu ağır olan diğer çocukları Muhammed Erşidi Emin Trabzon’daki (10) bir hastaneye sevk edildi.




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